“Les pedimos apoyo para regresar a casa”, clama equipo de futbol infantil de Tijuana varado en Colombia

Terremoto en Colombia —

El Equipo infantil Leyendas Obeliz que participó en un toirneo internacional en Armenia, sigue varado en Colombia (Redes sociales)

“Somos del equipo Leyendas Obeliz, que vino a competir aquí a Armenia, en Colombia (a un torneo internacional). Estamos en una situación complicada debido al sismo de 7.4 grados que, pues nos atrapó aquí”, señala en un mensaje grabado en video Juan, uno de los entrenadores del equipo que pide ayuda a las autoridades del etado de Baja California y al federal para regresar a casa.

El equipo infantil ha publicado varios videos en redes sociales en los que piden a las autoridades del estado de Baja California y al federal ayudarlos para ser repatriados, ya que han quedado varados en Colombia por causa de esta tragedia.

En otro de los videos, Adolfo, otro de los integrantes del equipo, señala que “ahorita tenemos una gran incertidumbre por los temas de traslados. No sabemos qué es lo que vaya a pasar: si vayamos a poder salir de aquí a Armenia o no. No sabemos si vamos a perder vuelos o no, no sabemos cuántos días vamos a estar varados acá o no, realmente la logística ya estaba por parte de la federación con el apoyo que tuvimos, pero ahora como es este desastre natural complica toda la situación porque empiezan a haber tipos de incertidumbre donde no sabemos realmente qué es lo que va a pasar”.

🔴 Menores de #Tijuana permanecen en Colombia tras quedar suspendido su regreso por el sismo.



Un grupo de jóvenes futbolistas de Tijuana, integrantes del equipo infantil “Leyendas Obeliz”, permanece en #Colombia luego de que las afectaciones derivadas del sismo registrado este… pic.twitter.com/4j7Dh67hUn — Daniel Andrade Noticias (@DanielAndradeTV) August 11, 2026

En otras grabaciones algunos de los chicos narraron la experiencia que vivieron con este terremoto de 7.4 grados que ha causado dolor en esta nación suramericana.

“Yo soy Eder, hoy en Colombia pasó un terremoto de 7.4 y nos asustamos mucho“. A su mensaje se sumó el de otro de sus compañeros que se limitó a decir: “Soy Tavito, les pedimos apoyo para regresar a casa”.

Otro de los chicos comentó: “Yo soy Chucky, vinimos a Colombia por un torneo internacional, queremos solicitar un apoyo para poder llegar a Tijuana, nuestra casa, y poder estar con nuestra familia”.

Mediante otro mensaje en redes sociales, los entrenadores del equipo tijuanense señalaron que “ya se contactó el gobierno de Baja California de la gobernadora Marina del Pilar. Actualmente nos encontramos viajando vía terrestre de Armenia de Quindio, para Bogotá, esperando poder tener éxito con los vuelos de regreso”, señalaron.

La Crónica de Hoy 2026