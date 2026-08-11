En 22 meses, detenidos 950 criminales con el Plan Michoacán: García Harfuch

Operativos de la Guardia Nacional y el Ejército en la Tierra Caliente de Michoacán buscan frenar la extorsión al sector limonero, aguacatero y ganadero (Juan José Estrada Serafín/Cuartoscuro)

Plan Michoacán — “La seguridad de Michoacán ha sido una prioridad para el Gobierno de México. Por ello, mediante el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, las instituciones del Gabinete de Seguridad trabajan en coordinación permanente con la Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad”, subrayó el secretario de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, al informar que en los 22 meses de la actual Administración Federal han sido detenidas 950 personas relacionadas con varios delitos en la entidad.

Al presentar un informe sobre las acciones de seguridad en Palacio Nacional, el titular de la SSCP resaltó que han sido detenidos importantes generadores de violencia y delitos relacionados con homicidio, extorsión, secuestro, narcomenudeo y privación ilegal de la libertad, entre otros.

García Harfuch destacó que en un operativo que se llevó a cabo este lunes con despliegue de elementos de las secretarías de Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública y Protección Ciudadana y Guardia Nacional, se realizaron 11 cateos simultáneos en Michoacán, lo que permitió la aprehensión de 12 personas vinculadas a células delictivas dedicadas a la extorsión.

En esta operación además del decomiso de armas, vehículos y equipo táctico se logró la captura de 12 presuntos criminales, entre las que figura Cristian Maximiliano “N”, alias el “X1″, un operador de Los Caballeros Templarios y líder extorsionador de aguacateros y ganaderos en Michoacán.

El gabinete de Seguridad anunció que se deforzarán los operativos y patrullajes de Fuerzas Armadas en Tierra Caliente de Michoacán (Juan José Estrada Serafín/Cuartoscuro)

“Todos los detenidos están señalados de manera directa en el cobro de la extorsión”, subrayó el titular de Seguridad Pública federal.

En el mismo tenor, el funcionario señaló que entre las detenciones más importantes que se han llevado a cabo en las acciones del Plan Michoacán destaca la de Ramón Ángel “N”, el R1, señalado por las autoridades federales como líder de una célula relacionada con homicidios, narcotráfico y cobro de piso a productores de aguacate y limón, ganaderos, comerciantes y transportistas, además de ser acusado el como principal autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan.

Asimismo, apuntó que se reforzarán las cuatro líneas de la estrategia de seguridad Plan Michoacán con mayor presencia territorial, inteligencia e investigación para detener a generadores de violencia y extorsionadores, la coordinación institucional, y protección a los sectores productivos.

“Estas acciones tienen especial atención en productores de aguacate y limón, empacadoras, comerciantes y empresarios. El objetivo es reducir la capacidad de los grupos delictivos para extorsionar, agredir, reclutar jóvenes, controlar territorios y afectar las actividades económicas de las que dependen miles de familias”, indicó.

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