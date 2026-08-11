COFEPRIS descarta Cyclospora en hoteles de la Riviera Maya

Riviera Maya La Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS descartó Cyclospora cayetanensis, en hoteles de la Riviera Mayalas, luego de recolectar y analizar muestras en 16 hoteles en la Riviera Maya. Los fueron resultados negativos al parásito (La Crónica de Hoy)

La Secretaría de Salud, encabezada por el doctor David Kershenobich informó que en muestras sanitarias recolectadas en 16 hoteles de la Riviera Maya no se encontró el parásito Cyclospora cayetaninsis.

Dichas acciones se llevaron a cabo por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), luego del aviso de viaje emitido por el Reino Unido ante un incremento de casos de Cyclospora en viajeros con antecedentes de estancia en 16 hoteles en la Riviera Maya.

Por lo anterior, la COFEPRIS, en coordinación con la Dirección General de Epidemiología, implementó acciones de vigilancia sanitaria que incluyeron muestreo de alimentos para la detección de Cyclospora cayetanensis, con tomas de muestras que comprendieron la recolección de 32 muestras de verduras y frutas de barras para determinación de cyclospora, agua de uso humano, con la obtención de 11 de muestras de agua para determinación microbiológica y fisicoquímica básica.

Dichas muestras fueron analizadas bajo métodos moleculares estándar por PCR en tiempo real con base en el método establecido en el Bacteriological Analytical Manual (BAM), en el laboratorio nacional de referencia de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC) de COFEPRIS, obteniendo resultados NEGATIVOS en la totalidad de los productos.

La ausencia del patógeno Cyclospora cayetanensis, así como la de indicadores de contaminación en los análisis microbiológicos y moleculares; evidencia que al menos en los puntos específicos verificados, los procesos de control sanitario y manipulación operaban dentro de los márgenes de seguridad.

La Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS y de la Dirección General de Epidemiología, estableció que se mantiene vigilancia permanente, pues la trazabilidad y el seguimiento son fundamentales para blindar la cadena alimentaria y prevenir riesgos futuros.