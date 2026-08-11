México alista al agrupamiento Cali para envío de ayuda a Colombia tras sismo; solo se espera solicitud formal

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla (Graciela López Herrera)

Por el sismo magnitud 7.4 que azotó al municipio de San José del Palmar, en Colombia la mañana de este lunes y que ya ha cobrado cientos de vidas, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que están en espera de recibir la solicitud formal de ayuda del gobierno sudamericano para enviar el operativo que se ha preparado para contribuir en esta emergencia denominado Agrupamiento Cali.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, dio a conocer que la mandataria instruyó que se preparara personal que en un momento dado pudiera salir a proporcionar ayuda humanitaria a Colombia, que será muy similar al que apoyó a Venezuela.

Trevilla informó que estaría constituido por un general, su grupo de comando con 255 militares, que incluyen personal de especialistas en rescate y búsqueda, integrados por binomios canófilos y personal de sanidad.

También se tiene contemplado trasladar cuatro toneladas de medicamentos, 8.4 toneladas de herramienta, equipo de rescate, entre otros equipos que se requieran para operar como teléfonos satelitales, radios, grupos electrógenos, tiendas de campaña etc.

El general destacó que el plan es que el agrupamiento y toda la impedimenta, junto a todo el material sean trasladados en dos aviones Boeing; la ayuda humanitaria como despensas y medicinas se trasladarían en un avión Hércules C-130 y un avión Spartan directamente al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Cali, Colombia.

Hasta ahora se tiene contemplado el envío de 8 mil 798 despensas que ya están en condiciones de embarcarse en los aviones, 13 mil 890 canastas alimentarias, así como cuatro toneladas de medicamentos.