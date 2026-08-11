En la actual administración federal han sido detenidas 63,500 generadores de violencia

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó el reporte de la Estrategia Nacional de Seguridad que comprende la actual administración federal, del 1 de octubre del 2024 al 31 de julio del 2026, en donde destacó que han sido detenidas 63 mil 500 personas por delitos de alto impacto.

En representación del Gabinete de Seguridad, integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Inteligencia y Guardia Nacional, así como de las fiscalías y policías de las entidades federativas, García Harfucho destacó el compromiso de las distintas corporaciones para cumplir con los objetivos.

El funcionario subrayó que derivado de las acciones de seguridad han sido asegurados en 22 meses de gobierno 32 mil 800 armas de fuego y 518 toneladas de droga, entre ellas más de 5 millones de pastillas de fentanilo.

En 23 entidades del país, el Ejército y la Marina han destruido 2 mil 725 laboratorios clandestinos y áreas de concentración utilizados para la producción de metanfetamina.

García Harfuch afirmó que con estos decomisos se afecta de manera directa la logística de los grupos delincuenciales, su capacidad financiera y operativa de las organizaciones delictivas. Asimismo destacó que todavía existen regiones y delitos que requieren atención permanente y hay situaciones que afrontar por parte de las autoridades todos los días.

“Sin embargo, esta reducción confirma que la estrategia impulsada por la presidenta está dando resultados y que la coordinación, atención a las causas, el fortalecimiento de la Guardia Nacional y el uso de la inteligencia y la investigación son el camino correcto para continuar reduciendo la violencia”, aseguró.

DETENCIONES

García Harfuch informó las detenciones más relevantes realizadas en el mes de julio entre las que destacan:

En el Estado de México, David “N”, identificado como objetivo prioritario de un grupo delictivo, y Heisler “N”, señalado como generador de violencia, en la zona norte de la entidad. Los dos con órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por el delito de homicidio calificado.

En Acapulco, Ricardo “N”, integrante del Cártel Independiente de Acapulco, identificado como generador de violencia y responsable de distribución de droga en el puerto, así como de extorsión.

En Los Reyes, Michoacán, fue detenido Alfonso “N”, líder de una organización delictiva, quien contaba con un orden de aprehensión por privación ilegal de la libertad y motín. Además, autoridades de Estados Unidos ofrecían una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su detención. Este es un objetivo detenido por el Ejército importante para combatir la extorsión en Michoacán.

En Nayarit también fueron detenidas 10 personas, entre ellas José N, vinculado con una organización delictiva y con actividades de homicidio, secuestro, extorsión, tráfico de drogas, tráfico de armas, robo al transporte de carga y extracción ilegal de hidrocarburos.

En otra acción, realizada en Mazatlán, la Secretaría de Marina detuvo a Janero “N”, ciudadano estadounidense que se encontraba entre los 10 fugitivos más buscados en Michigan y era requerido por delitos relacionados con la distribución de sustancias controladas.

En Mazatlán, Sinaloa, también fueron detenidas seis personas más, entre ellas Ricardo “N”, quien se desempeñaba como operador financiero y uno de los principales operadores de una célula delictiva afín a los chapitos.

En Minatitlán, Veracruz, la Secretaría de Marina, en coordinación con la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República y autoridades estatales, detuvieron a Sergio “N”, alias “El Búho”, identificado como coordinador operativo de un grupo delictivo, quien está relacionado con el homicidio de la periodista Roxana Guzmán.

MARINA

Como resultado de las labores permanentes de vigilancia marítima, durante julio y agosto, el personal de la Secretaría de Marina realizó cinco operaciones frente a las costas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, en las que fueron detenidas 24 personas y se aseguraron más de seis toneladas de cocaína.

Cabe destacar que en esta administración federal, suman cerca de 88 toneladas de cocaína aseguradas por la Marina en mares mexicanos. La extorsión ha sido un delito prioritario instruido por la Presidenta Claudia Sheinbaum y su combate requiere coordinación institucional, confianza de la ciudadanía y cero impunidad.