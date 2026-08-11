“Sí al Desarme, Sí a la Paz” supera las 12 mil armas canjeadas por dinero en efectivo: Segob

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, durante su participación en la Conferencia del Pueblo en tema de Seguridad realizada en el Salón Tesorería en Palacio Nacional. (Graciela López Herrera)

La titular de la Secretaría e Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria destacó la participación de la población en esta iniciativa, que se realiza con la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional y las iglesias.

Intercambio voluntario y anónimo

Rodríguez agradeció a las personas que han participado en el programa y entregado sus armas a cambio de dinero en efectivo.

“Sí al Desarme, Sí a la Paz” también contempla la participación de niñas y niños, quienes pueden intercambiar juguetes bélicos por juguetes didácticos.

Hasta ahora, señaló la secretaria, se han canjeado 13 mil 652 juguetes bélicos por juguetes didácticos, como parte de las acciones relacionadas con la prevención de la violencia.

La estrategia continuará en distintas partes del país. La funcionaria informó que próximamente estarán en Tzintzuntzan, Michoacán, con la participación de las instituciones involucradas.

Llamado para los jóvenes

Dentro de la estrategia de atención a las causas, Rosa Icela Rodríguez puso sobre la mesa otras actividades dirigidas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

La secretaria invitó a participar en la clase nacional de box “Puños de Transformación”, programada para el domingo 16 de agosto en alguna de las 107 sedes disponibles en todo el país.

También llamó a inscribirse de manera gratuita al programa “Boxeando por la Paz”, con la intención de que las nuevas generaciones encuentren en la actividad física un espacio de superación, convivencia y desarrollo personal.

La funcionaria destacó que el objetivo es acercar alternativas a las y los jóvenes y mantenerlos vinculados con actividades que contribuyan a su desarrollo.

Más de 8.3 millones de servicios y trámites

Además de las acciones relacionadas con el desarme y las actividades para jóvenes, la Secretaría de Gobernación informó sobre el trabajo realizado directamente en territorio. De acuerdo con Rodríguez, ya suman más de 8.3 millones de servicios y trámites realizados en todo el país.

La secretaria señaló que este trabajo busca mantener al gobierno cerca de la población, con especial atención en las y los jóvenes.

Para llevar adelante estas acciones, también reconoció la participación de 53 dependencias, así como de los gobiernos estatales y municipales que colaboran en este esfuerzo.

Al presentar los resultados, Rosa Icela Rodríguez subrayó que invertir en las nuevas generaciones forma parte de la estrategia de atención a las causas y sostuvo que la mejor política pública es creer e invertir en los jóvenes.