El Gobierno de Yucatán donó inmueble al IMSS para ampliar atención ginecopediátrica

Consejo Técnico del IMSS El Consejo Técnico del IMSS, aprobó la donación de un inmueble, donde hoy opera el Hospital Materno Infantil “Dra. Consuelo Vadillo Gutiérrez”, para ampliar su capacidad de atención ginecopediátrica en Yucatán

El Consejo del Seguro Social, encabezado por el director general del instituto, Zoé Robledo, aprobó la solicitud para aceptar, a título gratuito, la donación del inmueble en donde actualmente opera el Hospital Materno Infantil “Dra. Consuelo Vadillo Gutiérrez”, con el propósito de fortalecer y ampliar su capacidad de atención ginecopediátrica en el estado de Yucatán.

La propuesta, presentada en sesión extraordinaria, permitirá la atención especializada a la persona recién nacida con prematurez en una unidad monotemática con un incremento previsto de 110 camas censables y 73 camas no censables.

En representación del director de Administración, Borsalino González Andrade, el titular de la Unidad de Adquisiciones, Fernando Lorenzana Rojas, explicó que con este proyecto se prevé beneficiar a 7 mil 446 menores de un año y 285 mil 564 mujeres de entre 15 y 45 años, derechohabientes provenientes de los 106 municipios del estado de Yucatán.

En la reunión se destacó que el inmueble fue proyectado originalmente por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Yucatán y su construcción concluyó en 2018. Está integrado por un edificio principal de dos niveles y otro anexo de un nivel.

Detalló que el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Yucatán cuenta con una población adscrita a médico familiar de un millón 198 mil 606 derechohabientes; de este universo, 0.6% corresponde a menores de un año y 23.8 por ciento a mujeres de entre 15 y 45 años.

Lorenzana Rojas señaló que en la actualidad, la atención perinatal se concentra en cinco hospitales del Régimen Ordinario, además de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), cuya atención se dirige a casos de alta complejidad.

Con esta estrategia, el Seguro Social avanza en la reorganización y fortalecimiento de sus servicios médicos en Yucatán, con énfasis en la atención ginecológica, obstétrica y pediátrica, al tiempo que genera nueva capacidad para otras especialidades hospitalarias en Mérida.