Conagua prevé lluvias intensas en Sonora y temperaturas de hasta 45 grados

Lluvia

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que este martes se prevén lluvias intensas en Sonora y muy fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Campeche, además de temperaturas de hasta 45 grados Celsius en regiones de 10 estados.

Por ello, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Conagua destacó que el monzón mexicano, la inestabilidad atmosférica, canales de baja presión y circulaciones ciclónicas en niveles altos de la atmósfera favorecerán las precipitaciones.

Se esperan lluvias intensas de 75 a150 milímetros en Sonora, mientras que Chihuahua, Durango, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Campeche tendrán lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros.

También se pronostican lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en zonas de Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. En Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Morelos se esperan chubascos.

El SMN advirtió que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, además de generar deslaves, desbordamientos de ríos y arroyos, encharcamientos e inundaciones.

Temperaturas de hasta 45 grados

Durante la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán entre 40 y 45 grados Celsius en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

La dependencia federal indicó que continuará el ambiente de caluroso a muy caluroso en el norte del país. Además, la onda de calor persistirá en zonas de Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, y comenzará este martes en regiones de Coahuila.

Ante las altas temperaturas, recomendó mantenerse hidratado, utilizar ropa de manga larga y colores claros, evitar la exposición prolongada al Sol y prestar especial atención a niñas, niños y adultos mayores.

Vientos y oleaje

También se pronostica rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el Istmo de Tehuantepec. Los vientos podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Asimismo, se espera mar de fondo con oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y los litorales de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Por otra parte, el SMN mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión sobre el océano Atlántico, ubicada a unos 6 mil kilómetros al este-sureste de Quintana Roo, con 30 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico durante las próximas 48 horas.