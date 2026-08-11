Disminuyen 51% homicidios dolosos en julio, cifra más baja en la actual administración

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa (Graciela López Herrera)

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, informó este martes que en lo que va del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, ha disminuido en 51 por ciento del delito de homicidios dolosos durante el mes de julio, es decir que se cerró el mes con un promedio de 42.5 homicidios diarios.

La funcionaria refirió que esta es la cifra más baja registrada en todo el periodo, en cuyo inicio en septiembre de 2024 se tenía una tendencia de 86.9 homicidios dolosos por día.

“En 22 meses la reducción del homicidio doloso es la mitad de cuando recibimos”, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su conferencia de prensa matutina, con su Gabinete de Seguridad el cual presentó las cifras de incidencia delictiva consolidadas hasta el 31 de julio de 2026.

En los registros, julio de 2026 se colocó con el menor promedio diario de homicidios para ese mes desde 2015, mientras que entre enero y julio el indicador se situó en 48.6 asesinatos diarios, el nivel más bajo para los primeros siete meses de un año desde 2016.

la funcionaria de la SESNSP apuntó que siete de los 32 estados mexicanos concentraron el 49 por ciento de los homicidios registrados entre enero y julio de 2026: Guanajuato (8.6 por ciento), Baja California (8.2 por ciento), Chihuahua (8.1 por ciento), Sinaloa (7.1 por ciento), Estado de México (6 por ciento), Guerrero (5.6 por ciento) y Morelos (5.5 por ciento).

No obstante, aseguró que 30 estados registraron una disminución en su promedio diario de asesinatos durante los primeros siete meses de 2026 frente al mismo periodo del año anterior.

Entre los descensos, el Gobierno destacó el de Guanajuato, que redujo un 76 % su promedio diario desde febrero de 2025, al pasar de 12,7 a 3,1 homicidios en julio pasado.

También reportó caídas del 61 % en Guerrero desde septiembre de 2024, del 59 % en el Estado de México y del 48 % en Baja California.

En Sinaloa, que afronta desde septiembre de 2024 una pugna entre facciones del narcotráfico, los homicidios disminuyeron un 52 % desde el máximo de 6,9 asesinatos diarios registrado en junio de 2025 hasta los 3,3 de julio pasado.