Robo al autotransporte disminuye 52% (Graciela López Herrera)

El Gobierno de México informó avances en las acciones para reducir el robo al autotransporte de carga en carreteras federales, mediante la estrategia BALAM, el Plan Cero Robo al Transporte, el Operativo Escalón y la próxima puesta en marcha del C-4 Carretero.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el robo al autotransporte pasó de 13 mil 68 casos en 2018 a 6 mil 263 en 2025, una reducción de 52.07 por ciento. En 2026 se han registrado hasta el momento 2 mil 519 casos. Entre enero y junio de 2026 se reportaron 607 robos menos que en el mismo periodo de 2025, equivalente a una reducción de 19.41 por ciento.

Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional, informó que la estrategia BALAM, implementada en 12 estados, registró 856 robos en 2025, frente a mil 363 en 2024, una disminución de 37.19 por ciento. Además, la recuperación de vehículos de carga aumentó de 797 a mil cinco unidades en el mismo periodo.

Por su parte, Juan Manuel García Ortegón, titular de la Unidad de Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica, detalló que el Plan Cero Robo al Transporte, aplicado en los tramos México-Querétaro, México-Puebla y Mazatlán-Culiacán, reporta reducciones de 85.71, 90 y 100 por ciento, respectivamente, en la incidencia delictiva. El Operativo Escalón, que consiste en acompañar convoyes de transportistas por las carreteras federales, es una de las acciones más solicitadas por el sector.

Como parte del fortalecimiento tecnológico, el C-4 Carretero iniciará operaciones el 1 de septiembre de 2026. El centro contará con 88 estaciones de monitoreo y despacho y se integrará con una red de 3 mil 15 cámaras, mil cinco puntos de monitoreo y 120 arcos de detección automática de placas, que cubrirán mil 407 kilómetros de carreteras federales.

El sistema permitirá monitorear y analizar información en tiempo real, detectar riesgos, coordinar operativos y mejorar los tiempos de respuesta ante incidentes. El objetivo es fortalecer la coordinación entre autoridades y mejorar las condiciones de seguridad para quienes transitan por las carreteras del país.