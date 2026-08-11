Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco A.C. Topos de México: ¿Cómo hacen para estar en las zonas de desastre por terremotos en el mundo y cuáles son sus labores principales? (Cuartoscuro)

La Brigada de Rescate Topos de Tlatelolco A.C. es una asociación de la sociedad civil cuyo propósito es brindar auxilio a personas que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad a causa de desastres naturales.

¿Cómo opera la Brigada de Rescatistas Topos?

Este equipo integrado por voluntarios basa sus operaciones en la rigurosa coordinación de acciones de búsqueda y rescate para asistir a los sobrevivientes en estructuras colapsadas, expertos en adentrarse en los espacios que se encuentran confinados debido a los sismos u otros fenómenos naturales.

Tanto la ciudadanía como los medios de comunicación los bautizaron como “Topos” debido a su habilidad para cavar entre las toneladas de concreto y remover escombros.

¿Cómo intervienen en desastres naturales en otras partes del mundo?

Ante las catástrofes ambientales o sísmicas que ocurren a nivel global, los Topos despliegan sus equipos de rescate que se movilizan apenas unas horas después de ocurrida la tragedia en el país afectado.

Financian sus traslados y equipamiento mediante donaciones y el apoyo de embajadas o gobiernos extranjeros.

Su personal está altamente capacitado para atender emergencias derivadas de terremotos, huracanes, accidentes aéreos o ferroviarios, explosiones e incendios urbanos y forestales.

Desde el histórico sismo de 1985, la brigada ha llevado su ayuda humanitaria a países como Japón durante el terremoto de Kobe en 1995 y Fukushima en 2011, además de intervenir en derrumbes en El Cairo, Egipto, en 1996 y el terremoto de Colombia en 1999.

¿Cómo surgió la Brigada de Rescate Topos de Tlatelolco?

El origen de este grupo se remonta al 19 de septiembre de 1985, cuando un devastador terremoto de magnitud 8.1 sacudió a la Ciudad de México, dejando en ruinas decenas de edificios y hogares.

Ante la magnitud de la emergencia, un grupo de voluntarios comenzó a remover los escombros con sus propias manos para rescatar a las personas atrapadas en la zona de Tlatelolco.

Tras esta hazaña de solidaridad, el grupo formalizó su preparación y en febrero de 1986 se constituyó legalmente la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco A.C.