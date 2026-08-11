SICT refuerza seguridad en carreteras con cierres, arcos inteligentes y paradores seguros

Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina,

Durante la Conferencia del Pueblo, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, presentó junto con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo las acciones que realiza la dependencia para contribuir a reducir los robos en las vías carreteras.

La estrategia se concentra en tres frentes: cerrar accesos irregulares, instalar arcos carreteros inteligentes y construir paradores seguros.

Cierre de accesos irregulares

A solicitud del Gabinete de Seguridad y en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, la SICT ha cerrado 806 accesos carreteros considerados irregulares.

Estos puntos podían ser utilizados para desviar vehículos en caso de algún incidente. Para impedirlo, se han colocado muros prefabricados, abierto zanjas y instalado barreras metálicas. Este trabajo, explicó Esteva Medina, se ha realizado durante los últimos seis meses y ya suma 806 accesos cerrados.

Arcos podrán identificar vehículos

Otro de los componentes de la estrategia son los arcos carreteros inteligentes. La SICT tiene previsto instalar 20 durante este periodo. Hasta ahora, cuatro ya se encuentran instalados: dos sobre la carretera México-Querétaro y otros dos en la México-Puebla.

Los siguientes puntos contemplados incluyen tramos de Puebla, Córdoba-Puebla, México-Ojo Caliente, Mexicali-Tijuana, así como otros puntos de las carreteras 45 y 140. También se consideran el Libramiento Poniente de Tampico, Querétaro-Irapuato, el Libramiento Noreste de Querétaro y Aguascalientes-Zacatecas.

Estos dispositivos estarán conectados al C-4 y permitirán identificar las placas de los vehículos, además de registrar características como sus dimensiones y velocidad.

15 paradores seguros

La estrategia no se queda únicamente en la vigilancia. La SICT también trabaja en la construcción de 15 paradores seguros.

De acuerdo con Esteva Medina, dos de estos espacios ya están en proceso. Uno de ellos, ubicado en Majalca, Chihuahua, será puesto en operación la próxima semana. También se prevé la próxima inauguración del parador de Palmillas.

Los espacios están diseñados para que los conductores puedan hacer una pausa durante sus recorridos y contar con distintos servicios.

Entre sus instalaciones se encuentran zonas de atención médica, baños, regaderas y espacios de esparcimiento. También tendrán lugares destinados al lavado de ropa.