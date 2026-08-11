Más apuros para el Monte de Piedad: sucursales lucen descuidadas y abandonadas; clientes dan por perdido todo

Deterioro en el Monte de Piedad Sucursales de la institución lucen descuidadas y abandonadas. (Cuartoscuro y Especial)

De noche, parecen lugares embrujados, abandonados, viejas ruinas en medio del asfalto. A más de diez meses del inicio de la huelga en el Nacional Monte de Piedad, el deterioro ya no solo se refleja en el conflicto laboral y el hartazgo de miles de clientes afectados, sino también en las propias sucursales cerradas, en las cuales ya es evidente el abandono: cortinas metálicas abajo, fachadas sin mantenimiento y letreros parcialmente apagados.

Una de esas escenas fue captada la noche del domingo 9 de agosto de 2026 en una sucursal en Guadalajara, frente a la Central de Autobuses, donde únicamente permanecen iluminadas las palabras “Nacional” y “Piedad”, mientras el resto del nombre comercial permanece a oscuras.

Aquella estampa en la Perla Tapatía resume el prolongado cierre que mantiene paralizadas más de 300 sucursales en el país.

El desgaste también alcanza a los clientes, quienes continúan sin poder recuperar las prendas que permanecen bajo resguardo de la institución.

“Hasta la panza me duele de pensar en Monte de Piedad. Ya doy por perdido todo”, relató Aída Rico en una conversación compartida con LA CRÓNICA DE HOY, lo cual refleja la incertidumbre que enfrentan miles de personas cuyos objetos permanecen empeñados desde que estalló el conflicto.

¿Por qué hay una huelga interminable en el Monte de Piedad?

La huelga comenzó el 1 de octubre de 2025, después de que el sindicato acusó incumplimientos al Contrato Colectivo de Trabajo; desde entonces, las negociaciones entre la representación sindical, el patronato y las autoridades laborales han transitado por mesas de conciliación, recursos judiciales y propuestas de solución sin que exista una reapertura de las sucursales.

Durante 2026, el conflicto registró diversos episodios: en febrero, un juez concedió un amparo a favor de la institución y declaró inexistente la huelga; sin embargo, el sindicato impugnó la resolución, por lo que el litigio continuó en tribunales.

Posteriormente, la Secretaría del Trabajo impulsó una propuesta para destrabar el conflicto y ambas partes manifestaron disposición para analizarla.

La actualización oficial más reciente del Nacional Monte de Piedad mantiene que las prendas permanecen resguardadas y que los clientes pueden realizar pagos mediante canales alternos.

Además, la institución amplió el calendario de comercialización de los artículos empeñados y precisó que los intereses continúan generándose conforme a las condiciones de cada contrato.

Pese a ello, no existe una fecha oficial para la reapertura de las sucursales. Aunque a inicios de agosto, el secretario general del sindicato, Alejandro García, señaló que las negociaciones mostraban avances, el conflicto no ha concluido y las puertas de las más de 300 oficinas permanecen cerradas.

Sucursales descuidadas A 10 meses del inicio de la huelga, locales del Monte de Piedad sufren la falta de mantenimiento, como el localizado frente a la Central de Autobuses de Guadalajara. (Héctor Gutiérrez Trejo)

¿La huelga del Monte de Piedad terminará pronto?

Las fachadas deterioradas, los anuncios apagados y el silencio en las sucursales se han convertido en el rostro visible de una huelga que mantiene inmovilizados bienes personales, muchos de ellos con valor sentimental, además de que prolonga la incertidumbre de quienes dependen del Monte de Piedad como una fuente de financiamiento de emergencia.

A la fecha, las 304 sucursales del Nacional Monte de Piedad permanecen cerradas y no existe una fecha oficial para el levantamiento de la huelga o la reanudación de operaciones.

El comunicado público más reciente de la institución continúa siendo el emitido el 11 de mayo de 2026, en el que informó que el sindicato aceptó analizar la propuesta de solución planteada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Desde entonces no se ha difundido un nuevo acuerdo entre las partes.