Profeco llama a fomentar el consumo responsable desde la infancia

Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llamó a fomentar el consumo responsable desde la infancia, especialmente ante la constante renovación de videojuegos, dispositivos móviles, teléfonos inteligentes y prendas de moda.

En la edición 594 de la Revista del Consumidor, la Profeco resaltó que no es necesario adquirir cada año los modelos más recientes, pues conservar y cuidar los productos que se encuentran en buenas condiciones permite extender su vida útil y aprovechar mejor los recursos de las familias.

Profeco recomendó que, antes de realizar una compra, las personas consumidoras reflexionen si realmente necesitan el producto o si el interés surge únicamente porque se trata de una versión nueva. También sugirió considerar el tiempo de uso que tendrá el artículo y comparar distintas opciones de precio y calidad en varios establecimientos.

La procuraduría recomendó que, antes de realizar una compra, las personas consumidoras reflexionen si realmente necesitan el producto o si el interés surge únicamente porque se trata de una versión nueva. También sugirió considerar el tiempo de uso que tendrá el artículo y comparar distintas opciones de precio y calidad en varios establecimientos.

La dependencia federal destacó que el precio no debe ser el único criterio para elegir un producto, ya que las opciones más económicas no necesariamente ofrecen menor calidad, mientras que un costo elevado tampoco garantiza que un artículo sea mejor.

Una vez realizada la compra, Profeco aconsejó verificar que el producto esté completo y en buenas condiciones, además de seguir las instrucciones de uso y mantenimiento para prolongar su vida útil.

La edición de este mes de la Revista del Consumidor también incluye contenidos dirigidos a niñas y niños.

La procuraduría destacó que enseñar desde edades tempranas a comparar, reflexionar antes de comprar y cuidar los productos adquiridos contribuye a desarrollar hábitos de consumo responsable y al cuidado del presupuesto familiar.