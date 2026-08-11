Segob refuerza acciones para jóvenes con educación, deporte y recuperación de espacios

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, durante su participación en la Conferencia del Pueblo en tema de Seguridad realizada en el Salón Tesorería en Palacio Nacional. (Graciela López Herrera)

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó las acciones que forman parte de la estrategia de Atención a las Causas, con programas que buscan acercar a jóvenes oportunidades educativas, laborales, deportivas y de participación comunitaria.

En su intervención ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria destacó que en los llamados territorios de paz cada vez participan más jóvenes en actividades destinadas a fortalecer la convivencia y transformar sus comunidades.

Escuela, trabajo y actividades comunitarias

Uno de los programas mencionados fue “Jóvenes Transformando México”, mediante el cual se busca abrir alternativas para que las y los jóvenes regresen a la escuela, se incorporen al mundo laboral, practiquen algún deporte o participen en actividades de sus comunidades.

A esta estrategia se suma “Jóvenes Unen al Barrio”, que integra a personas que no han tenido acceso a la educación o a un empleo.

Quienes participan realizan visitas casa por casa, colaboran en la recuperación de espacios y participan en actividades como la elaboración de murales, además de acciones educativas, deportivas y culturales.

La secretaria también señaló que continúan ampliándose los espacios en educación media superior, con el objetivo de evitar que algún joven tenga que interrumpir sus estudios por falta de lugares o recursos.

Mientras tanto, “Jóvenes Construyendo el Futuro” mantiene la vinculación de jóvenes con empresas, instituciones públicas y talleres, donde pueden adquirir experiencia y desarrollar sus capacidades.

Vias de participación

El deporte también ocupa un lugar dentro de las acciones presentadas por Gobernación, pues Rodríguez recordó que este domingo 16 de agosto se realizará la Clase Nacional de Box “Puños de Transformación”, organizada por la Conade y con 107 sedes distribuidas en todo el país.

Además, se mantiene la invitación para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes se incorporen de manera gratuita a “Boxeando por la Paz”.

La intención, explicó, es que encuentren en esta actividad física un espacio para la superación, la convivencia y el desarrollo personal.

Otro de los puntos destacados fue la participación de más de 500 mil jóvenes en la Jornada Nacional “Tequios por la Transformación”, realizada el pasado 29 de julio.

Las actividades continuarán durante agosto. Para este miércoles, en el marco del Día Internacional de la Juventud, se llevará a cabo la Jornada Nacional “¡La Celebración de ser Joven!”.

La secretaria invitó a las y los jóvenes a sumarse a las actividades que se realizarán durante todo el mes.

También continúa el Circuito Nacional de Festivales por la Paz en diferentes estados del país. En estos encuentros habrá conciertos, música y proyecciones de documentales, por lo que se pidió estar atentos a las próximas fechas.

A través de las visitas casa por casa, las autoridades escuchan las inquietudes de las y los jóvenes, los orientan y les recuerdan que cuentan con derechos.

Las Ferias de Paz, por su parte, acercan a las comunidades servicios de salud, orientación, asesorías y trámites.

Otro de los objetivos es recuperar espacios públicos para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes tengan lugares seguros donde convivir, practicar deportes, expresar su talento y fortalecer los vínculos dentro de sus comunidades.

El Tianguis del Bienestar llega a más municipios

Durante su informe, Rosa Icela Rodríguez también habló sobre el Tianguis del Bienestar.

Esta semana, el programa llegó a los municipios de Tumbiscatío, en Michoacán, y Olinalá, en Guerrero. Con estas incorporaciones, ya son 35 municipios y 801 localidades las beneficiadas.

En total, se han entregado gratuitamente 3 millones 403 mil artículos nuevos de primera necesidad, con un beneficio para 421 mil personas.

La estrategia de Atención a las Causas mantiene así distintas acciones dirigidas a las juventudes y a las comunidades, desde la educación y el empleo hasta el deporte, la recuperación de espacios y el acceso a servicios y trámites.