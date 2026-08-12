Así transcurre la aplicación del examen de control UNAM 2026: con computadoras y bajo vigilancia estricta

Foto: Adolfo López Aspirantes llegaron con horas de anticipación a la sede del Examen de Control Presencial de la UNAM en León, Guanajuato.

Con varias horas de anticipación y acompañados por sus familiares, comenzaron a llegar a León los aspirantes convocados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para presentar el Examen de Control Presencial, una evaluación extraordinaria que busca verificar los resultados obtenidos previamente en el proceso de admisión a licenciatura.

Desde el mediodía de este miércoles 12 de agosto, los primeros jóvenes arribaron al hotel habilitado como sede de aplicación en León. Algunos llegaron desde otros municipios y estados, por lo que incluso hubo estudiantes que viajaron con equipaje para poder cumplir con la cita.

Entre los aspirantes que acudieron a la sede se encontraban jóvenes provenientes de Morelia, Colima, Querétaro y Guanajuato capital, quienes acudieron acompañados por padres, madres u otros familiares durante las horas previas al registro.

¿Cuántos aspirantes presentarán el examen en León?

La sede de León contempla a miles de aspirantes. La información difundida previo al inicio de la aplicación señalaba que la cifra podría llegar a aproximadamente 2 mil 700 personas en esta sede.

A nivel nacional, la UNAM informó que el Examen de Control Presencial contempla a alrededor de 58 mil aspirantes, como parte de las medidas implementadas después de las anomalías detectadas en el proceso de admisión en línea.

Así va el examen de la UNAM en estos momentos

En el acceso principal se instaló una mesa relacionada con el registro y la identificación de los participantes, mientras los aspirantes fueron llegando paulatinamente.

Algunos llevaban únicamente los documentos y pertenencias necesarios para realizar la evaluación; otros llegaron con equipaje debido a que tuvieron que trasladarse desde otras ciudades.

El Examen de Control Presencial de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) transcurre este miércoles bajo un ambiente de concentración y estricta vigilancia en la sede habilitada en León, donde cientos de aspirantes se encuentran realizando la evaluación frente a computadoras.

Foto: Adolfo Vázquez Aspirantes llegaron con horas de anticipación a la sede del Examen de Control Presencial de la UNAM en León, Guanajuato.

Una fotografía tomada por La Crónica durante la jornada muestra a los estudiantes distribuidos en largas mesas, sentados uno frente a otro y separados de manera ordenada, mientras responden el examen en equipos de cómputo.

El ambiente dentro del lugar es de absoluto silencio y concentración. Los aspirantes permanecen atentos a sus pantallas mientras personal encargado de la aplicación supervisa de cerca el desarrollo de la prueba.

La vigilancia forma parte de las medidas implementadas para garantizar que el examen se realice bajo condiciones controladas y que los resultados obtenidos puedan ser utilizados como elemento de verificación dentro del proceso de admisión.