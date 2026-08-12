Tras el terremoto en Colombia y 12 vuelos cancelados, equipo infantil de fútbol de Tijuana logra volver a México Un equipo infantil de fútbol quedó varado en Colombia tras el sismo de 7.4; conoce las últimas actualizaciones (Obeliz FC)

Debido al terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto, el cual afectó a diversos aeropuertos, un club infantil de fútbol de Tijuana quedó varado sin poder regresar a México. Tras días de incertidumbre, finalmente arribaron al país; conoce las últimas actualizaciones del caso.

El equipo infantil de fútbol Leyendas Obeliz FC, junto con los padres y entrenadores, quedó varado en Colombia después de participar en un torneo internacional en dicho país.

Tras hacer pública su situación, los menores finalmente pudieron llegar a México; sin embargo, el club ha informado que se encuentran dispersos en Cancún, CDMX y Monterrey sin poder llegar aún a Tijuana.

¿Qué pasó con los niños del equipo de fútbol de Tijuana que quedaron varados en Colombia por el terremoto?

De acuerdo con la información más reciente publicada por el equipo Leyendas Obeliz, tras 12 vuelos cancelados para llegar a México desde Colombia, finalmente 18 personas arribaron a Cancún, 9 a CDMX y 8 a Monterrey; todos se encuentran a la espera de los próximos vuelos que los puedan llevar a su hogar en Tijuana.

Según la misma información difundida por el club, tras dar a conocer su situación en redes sociales, el equipo habría recibido $20,000 pesos por parte de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, para desayunos, cenas y traslados dentro de Bogotá.

También recibieron ayuda del secretario de Gobierno Municipal de Tijuana, Ramón Vázquez Valadez, quien aportó $5,000 pesos, mientras que la Embajada de México en Colombia colaboró con 892 dólares para apoyar con su estadía en las conexiones que tuvieron para llegar a México.

Del mismo modo, señalaron que el dinero que había sido destinado para gastos de alimentos y estadías durante las conexiones de vuelos tuvo que ser usado en nuevos boletos, ya que los últimos 12 “no funcionaron”.

“Lastimosamente, los últimos 12 vuelos que nos entregaron el día de ayer no funcionaron y volvimos a vivir un tiempo más de incertidumbre. El dinero que se tenía destinado gastar en las siguientes horas en alimentos y estadías para aguardar las conexiones nos vimos en la necesidad de aportarlo para los vuelos”, fue parte de lo señalado por el equipo Leyendas Obeliz.

Finalmente, señalaron que también recibieron la ayuda de la Fundación Fuente de Sabiduría, quien aportó $90,000 pesos para los 12 vuelos, y actualmente se encuentran en Cancún, CDMX y Monterrey a la espera de los vuelos para poder llegar a Tijuana.