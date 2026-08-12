Vinculan a proceso a apoderada legal de empresa de huachicol ligada a Ruffo Appel

Guadalupe ‘N’

Un juez vinculó a proceso a Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de Ingemar S.A. de C.V., empresa directamente relacionada con una red criminal de contrabando de combustible transportado en ferrotanques.

Esta empresa está relacionada a la red de huachicol en la que estaría involucrado el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

De acuerdo con los datos de prueba recabados durante la investigación, Guadalupe “N” habría intervenido en operaciones de comercio exterior mediante las cuales se declaraban volúmenes de hidrocarburo significativamente inferiores a los realmente transportados.

Asimismo, habría participado en diversos actos jurídicos y comerciales relacionados con la operación de la empresa, incluyendo la formalización de contratos vinculados con la distribución de petrolíferos y la realización de gestiones ante autoridades aduaneras respecto de mercancías detectadas con irregularidades.

Adicionalmente, fue identificada como firmante autorizada en diversas cuentas bancarias de la persona moral, circunstancia que le habría permitido intervenir en la administración financiera de la empresa.

También, Guadalupe “N” compareció ante autoridades aduaneras para realizar gestiones relacionadas con mercancías cuyo ingreso presentaba inconsistencias documentales, promoviendo actuaciones tendentes a su liberación y regularización.

En conjunto, su participación presuntamente estuvo relacionada con actividades de representación corporativa, administración financiera y ejecución de actos jurídicos vinculados con la operación comercial de la empresa investigada.

Guadalupe “N” fue localizada y detenida el pasado ocho de agosto en la colonia Chapultepec Morales, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, para después ser puesta a disposición de la autoridad judicial que la requirió.

Los detenidos vinculados a esta red de contrabando de combustible son: