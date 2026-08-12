Examen de control de la UNAM arranca en León con 501 aspirantes en su primer turno

Examen control en León Guanajuato

El salón Presidente del Hotel Real de Minas Poliforum, en León, Guanajuato, comenzó a llenarse con aspirantes que llegaron para presentar nuevamente el examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Esta vez, las computadoras no estaban sobre escritorios comunes: las tabletas fueron colocadas a lo largo de varias hileras dentro de un espacio amplio, preparado para recibir a cientos de jóvenes.

La aplicación forma parte del examen de control que la UNAM decidió realizar después de la revisión de su proceso de selección para el ciclo escolar 2026-2027. La evaluación busca ofrecer nuevas condiciones de certeza y equidad para los aspirantes que forman parte de este proceso.

En León, sin embargo, el primer turno no ocupó todas las mesas disponibles. De los 736 jóvenes que estaban convocados para esta jornada, finalmente acudieron 501.

Desde el inicio de la aplicación, el salón dejó ver una dinámica diferente a la de un examen tradicional. Los aspirantes encontraron las tabletas instaladas en el lugar y trabajaron sin conexión a internet externo.

Examen de control

Durante una conferencia con medios de comunicación, Joaquín Narro Lobo, director general de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE) de la UNAM, explicó que el sistema utilizado está montado sobre un servidor sin acceso a internet externo y que conecta únicamente con los equipos instalados para la aplicación.

En el caso de León fueron colocadas poco más de 700 tabletas, propiedad de la Universidad Nacional. Para la sede de la Ciudad de México, la institución contará además con equipos facilitados por el INEGI.

El examen está integrado por 120 reactivos distribuidos en diferentes secciones y los aspirantes cuentan con un máximo de tres horas para responderlo.

La aplicación de este miércoles representa, además, una de las primeras ocasiones en que la UNAM realiza este tipo de examen en distintas sedes fuera de la Ciudad de México, más allá de los lugares que históricamente han funcionado como sedes específicas.

Cuatro sedes

Para este proceso, la Universidad habilitó sedes adicionales en León, Tijuana y Oaxaca, además de la sede de la Ciudad de México.

León fue destinada para atender a aspirantes de la zona del Bajío; Tijuana cubrirá la región norte y Oaxaca funcionará para la zona sur del país.

En total, poco más de 58 mil jóvenes podrán presentar este examen de control como parte del proceso de selección para ingresar a la licenciatura. En la sede leonesa, el primer turno comenzó a las 5 de la tarde. De los 736 aspirantes que podían acudir, 501 finalmente se presentaron.

De acuerdo con Narro Lobo, esta cantidad representa un porcentaje considerado normal para un turno de este tipo, pues pueden existir jóvenes que por cambios de planes, algún imprevisto o una decisión personal finalmente no acudan, aunque se hayan registrado.

Exámenes nuevos

Una de las preguntas planteadas durante la conferencia fue si los aspirantes estaban resolviendo los mismos reactivos utilizados anteriormente.

La respuesta de la Universidad fue que no. Los exámenes son nuevos y se generan a partir de un amplio banco de reactivos con el que cuenta la institución.

La UNAM señaló que las garantías para los jóvenes están relacionadas con la certeza, transparencia y equidad del proceso. A ello se suma la aplicación presencial y la supervisión durante la realización de la prueba.

Tanto quienes participan como aplicadores como quienes funcionan como observadores pertenecen a la Universidad Nacional.

La intención, explicó el director general de la DGOAE, es que la supervisión y las condiciones de aplicación permitan dar mayor certeza sobre el resultado final del proceso.

Primero en salir

La jornada también tuvo sus primeros resultados inmediatos. Poco antes de las 6 de la tarde, cuando todavía se desarrollaba la conferencia de prensa, salió el primer aspirante.

Se trató de un joven que busca ingresar a Historia del Arte en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Morelia. Terminó la prueba en aproximadamente 47 minutos.

Después de él comenzaron a salir otros aspirantes, mientras dentro del salón todavía continuaba la aplicación.

El proceso no termina con estos primeros turnos. En León habrá tres turnos más durante este jueves. Oaxaca tendrá aplicaciones durante el fin de semana, mientras que Tijuana tendrá dos turnos el domingo.

En la Ciudad de México, los exámenes se realizarán los días 17, 18 y 19 de agosto, con nueve turnos programados en la sede del Palacio de los Deportes.

Responder dudas

La Universidad informó que ha recibido una cantidad importante de correos electrónicos de jóvenes con dudas e inquietudes relacionadas con este nuevo proceso.

La mayoría de los mensajes, explicó Narro Lobo, están relacionados con las sedes, los horarios y la propia aplicación del examen.

También se han recibido algunas inquietudes relacionadas con el acceso a la plataforma para descargar documentos y citas. La UNAM señaló que, en los pocos casos en que se presentaron dificultades para ingresar, estas pudieron estar relacionadas con una saturación del sistema y no necesariamente con un problema de la plataforma.

La institución indicó que quienes forman parte de los poco más de 58 mil jóvenes contemplados para este examen pueden ingresar a la plataforma una vez que disminuya la cantidad de usuarios conectados y descargar sus documentos correspondientes.

Certeza al proceso

El examen de control forma parte de un proceso que la UNAM busca cerrar con mayor certeza para los aspirantes.

La institución tiene previsto publicar los resultados en los próximos días, antes del inicio del ciclo escolar de primer ingreso, programado para el 31 de agosto.

Será entonces cuando se conozca quiénes podrán ingresar finalmente a alguna de las más de 200 opciones académicas distribuidas en sus 134 licenciaturas.

Mientras tanto, en León, los primeros 501 aspirantes de este turno ya comenzaron a resolver el examen. Afuera, poco a poco, algunos fueron dejando el hotel después de terminar una prueba que para muchos representa una nueva oportunidad para demostrar sus conocimientos.

Para la Universidad, el reto está en que este nuevo mecanismo permita cerrar el proceso con las condiciones de equidad y certeza que se plantearon desde su convocatoria.