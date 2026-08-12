SEP se ubica entre las secretarías mejor evaluadas en 2026: GobernArte

Mario Delgadillo

De acuerdo con una medición realizada en agosto de este alño, la Secretaría de Educación Pública (SEP) se ubicó en el tercer lugar nacional entre las dependencias federales evaluadas por GobernArte, con 58.5 por ciento de aprobación para su titular, Mario Delgado Carrillo.

El primer lugar correspondió a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con 75.3 por ciento de aprobación, seguido por Marcelo Ebrard, secretario de Economía, con 59.1 por ciento. En cuarto lugar se posicionó Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 57.8 por ciento.

La evaluación se realizó del 1 al 4 de agosto a nivel nacional entre personas mayores de edad con credencial de elector vigente. Según GobernArte, se utilizó un muestreo aleatorio estratificado con factores demográficos y geográficos, con un nivel de confianza de 95 por ciento.

Por otro lado, la SEP puntualizó que durante el primer semestre de 2026 se realizaron más de 60 acciones de infraestructura educativa y se construyeron 52 planteles del nuevo Bachillerato Nacional Margarita Maza.

Mediante los programas La Escuela es Nuestra (LEEN) y el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), se destinaron 37 mil 715 millones de pesos para fortalecer la infraestructura de educación básica, en beneficio de más de 22 millones de estudiantes.

La secretaría reportó la participación de un millón de docentes en los Consejos Técnicos Escolares de las 32 entidades federativas y la distribución de un millón 496 mil 904 ejemplares del Plan y Programas de Estudio 2022.

En otros programas, la SEP informó que distribuyó más de seis millones de ejemplares de la Cartilla de Derechos de las Mujeres en escuelas secundarias y que la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz atendió a 10.9 millones de niñas y niños de más de 83 mil primarias públicas.

En materia de becas, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar reportó que más de 4.3 millones de jóvenes de educación media superior reciben apoyos, mientras que 5.6 millones de estudiantes de secundarias públicas cuentan con una beca y alrededor de 10 millones de niñas y niños de primaria reciben apoyos para útiles y uniformes escolares.

La Crónica de Hoy 2026