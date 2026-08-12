Conagua alerta por lluvias intensas y calor extremo en el país

Calor

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que este miércoles se esperan lluvias intensas en Jalisco, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán, además de temperaturas de hasta 45 grados Celsius en nueve estados del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló que las lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, se registrarán en el oeste de Jalisco, el sur de Veracruz, el norte, este y sur de Chiapas, la costa y suroeste de Campeche, así como el norte y noroeste de Yucatán.

Se pronostican lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Chihuahua, Colima, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo.

Se esperan lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Nayarit, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Guerrero.

En tanto, Baja California, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Morelos y Tlaxcala tendrán chubascos, mientras que en Coahuila y Nuevo León se prevén lluvias aisladas.

La dependencia señaló que continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país, mientras que la onda de calor persistirá en el centro de Baja California Sur, noreste de Chihuahua, norte y centro de Coahuila, centro y este de Nuevo León y oeste de Tamaulipas.

Durante la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán entre 40 y 45 grados Celsius en regiones de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero.

Asimismo, se esperan temperaturas de 35 a 40 grados en Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La Conagua indicó que mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión sobre el océano Atlántico, la cual presenta 80 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico durante las próximas 48 horas.

El sistema se localiza aproximadamente a 5 mil 355 kilómetros al este-sureste de las costas de Quintana Roo.

Las condiciones meteorológicas previstas para este miércoles estarán asociadas con el monzón mexicano, inestabilidad atmosférica, canales de baja presión, la onda tropical número 26 sobre la península de Yucatán y el sureste del país, una circulación ciclónica en altura sobre el Golfo de México y una vaguada en niveles medios de la atmósfera.