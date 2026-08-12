Profeco recuperó más de un millón de pesos para viajeros en vacaciones

Profeco ha realizado 2 mil 194 asesorías e intermediado 305 conciliaciones en favor de vacacionistas (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recuperó más de un millón de pesos en favor de las personas consumidoras como parte del Programa de Verificación y Vigilancia Vacacional y Turístico 2026. Hasta el 9 de agosto, la dependencia había realizado 2 mil 194 asesorías y 305 conciliaciones para atender problemas registrados durante la temporada vacacional.

Las acciones fueron implementadas en las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO) y en los módulos de atención instalados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con el objetivo de brindar orientación y resolver conflictos relacionados con servicios turísticos y de transporte.

Profeco atendió más de 2 mil asesorías durante el periodo vacacional

Con corte al 9 de agosto, personal de la Procuraduría proporcionó mil 807 asesorías a través de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO). Además, ofreció 293 asesorías en el AICM y 94 en el AIFA mediante los módulos de atención instalados en ambas terminales aéreas.

Entre las principales consultas realizadas por las personas consumidoras en los aeropuertos destacaron temas relacionados con sus derechos, demoras, sobreventa de vuelos, cobros indebidos, servicios y trámites de la Profeco, así como canalizaciones hacia otras instituciones cuando fue necesario.

Conciliaciones con aerolíneas permitieron recuperar más de un millón de pesos

En materia de conciliación, la Profeco informó que las principales empresas involucradas fueron Viva Aerobus, Volaris y Aeroméxico, con las que se resolvieron casos derivados de pérdida o cancelación de vuelos y problemas de abordaje relacionados con el proceso de check-in.

La dependencia también intervino para solucionar una inconsistencia con Autotransportes Tlaxcala en Apizaco, Huamantla (ATAH), como parte de las acciones de atención a las personas consumidoras durante la temporada vacacional.

Canales de atención de Profeco

La Procuraduría recordó que las personas consumidoras pueden solicitar orientación o presentar denuncias a través del Teléfono del Consumidor 55 5568 8722, así como en las cuentas oficiales de X @AtencionProfeco y @Profeco.

También puso a disposición los correos electrónicos asesoria@profeco.gob.mx, denunciasprofeco@profeco.gob.mx y denunciapublicitaria@profeco.gob.mx para brindar atención, recibir denuncias y orientar a la ciudadanía sobre sus derechos como consumidores.