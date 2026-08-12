Rescatan a niña a la deriva en tabla de paddle surf en La Paz, Baja California Sur Un video muestra el momento en el que una niña que se encontraba a la deriva en una tabla de paddle es rescatada por pescadores (Redes Sociales)

Un video que circula en redes sociales muestra cómo una menor, que se encontraba a la deriva sobre una tabla de paddle surf, fue rescatada por pescadores en La Paz, Baja California Sur; esto es lo que se sabe sobre lo ocurrido.

Los hechos habrían ocurrido cuando la menor, junto con su padre, se encontraban en la playa Punta Arena en La Paz, Baja California Sur, mientras que distintos reportes señalan que ambos se habrían caído de la tabla de paddle surf.

Por lo que el papá, para salvaguardar a la niña, la habría subido a la tabla de paddle; no obstante, el aire y la corriente rápidamente habrían alejado a la menor de la costa.

Video: ¿Cómo fue rescatada la niña a la deriva en La Paz?

En el video difundido en redes sociales se observa a unos pescadores, sobre una lancha, dirigirse hacia la niña, la cual se encontraba sobre la tabla de paddle en el mar. Los pescadores, al acercarse a la menor, rápidamente comienzan a tranquilizarla y proceden a subirla a la lancha.

Más tarde, ante diferentes versiones que comenzaron a circular, un usuario en redes sociales identificado como Cristhian Flores Ramírez afirmó ser la persona que había rescatado al papá y a la niña.

De acuerdo con el usuario, el pescador se habría encontrado al papá de la menor nadando para intentar llegar a la niña; sin embargo, la corriente y el viento habrían impedido que llegara hasta donde se encontraba.

Cristhian Flores habría escuchado los gritos del papá a varios metros de la playa, por lo que acudió a ayudarlo.

“Me encontré al señor nadando, tratando de llegar a la niña, pero por la corriente y el viento era inevitable llegar a ella; yo pasé de casualidad en ese momento, solo escuché el grito desesperado del señor a varios metros de la playa. Gracias a Dios están bien el papá y la niña.”

Asimismo, afirmó que él había compartido el video a un conocido, sin la intención de que se hicieran las acusaciones hacia el papá de la niña: “Solo el papá sabe la situación que pasó”, fue parte de lo compartido por Cristhian Flores.