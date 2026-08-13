Sheinbaum aclara que rescatistas del Ejército no fueron aprobados por Colombia (Andrea Murcia Monsivais)

La Presidenta Claudia Sheinbaum aclaró la información que había ofrecido el miércoles pasado, acerca de que, junto al envío de ayuda humanitaria para Colombia, se habían trasladado 255 militares especializados en búsqueda y rescate, sin embargo, precisó que el Gobierno de Colombia no aprobó el ingreso de la brigada de rescate.

Sheinbaum explicó que Colombia solicitó una certificación adicional para permitir el despliegue del equipo mexicano, que permanece preparado para trasladarse al país suramericano en caso de recibir autorización.

“Pidieron certificación por parte de Colombia, están certificados, pero ahora piden otra certificación”, señaló.

La mandataria destacó que los rescatistas del Ejército mexicano están certificados y tienen experiencia internacional ya que han ido a 98 países a rescatar y a trabajar por la gente solidariamente.

Pese a las restricciones del gobierno colombiano, destacó que la brigada de rescate “está lista para salir en cualquier momento”.

De la misma forma, aclaró que está decisión no afecta el el envío de asistencia humanitaria mexicana. El miércoles un operativo que contempla el envío de 58,5 toneladas de ayuda entre el 12 y el 14 de agosto, después de que el Gobierno colombiano comunicara a la Cancillería mexicana sus necesidades específicas.

“Pidieron apoyo para despensas, agua, medicamentos. Entonces, (el gobierno) envió las despensas, el agua, los medicamentos. Y bueno, ahí está el ofrecimiento. Ya depende de ellos, pues, si necesitan, si apoyan el envío de la brigada a Colombia”, enfatizó la Presidenta.