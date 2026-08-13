“¡Buenas noticias para el campo michoacano!”; celebra Sader reinicio en exportación de aguacate a EU

La titular de Agricultura, Columba López, reconoció la colaboración del embajador de EU en México, Ronald Johnson, por su gestión y colaboración para reactivar la exportación de aguacate La titular de Agricultura, Columba López, reconoció la colaboración del embajador de EU en México, Ronald Johnson, por su gestión y colaboración para reactivar la exportación de aguacate (Redes sociales)

Se reactiva exportación de aguacate a EU — “¡Buenas noticias para el campo michoacano! Gracias a las mesas de diálogo y al trabajo conjunto entre autoridades de México y Estados Unidos, productoras y productores, hoy, 13 de agosto, se reanuda de manera total la inspección y exportación de aguacate en Michoacán”, subrayó en sus redes sociales Columba López, titular de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

La funcionaria resaltó la reanudación total de la inspección y la exportación del fruto michoacano hacia Estados Unidos, gracias a las acciones y diálogo de ambos gobiernos.

¡Buenas noticias para el campo michoacano!



Gracias a las mesas de diálogo y al trabajo conjunto entre autoridades de México y Estados Unidos, productoras y productores, hoy, 13 de agosto, se reanuda de manera total la inspección y exportación de aguacate en Michoacán.



Tal como… pic.twitter.com/0f4jHReWbo — Columba López (@columbalopezg) August 13, 2026

Columba López agradeció al embajador de EU en México, Ronald Johnson, por las gestiones y diálogo binacional y el trabajo conjunto entre las autoridades de ambos países, lo que permitió que se reactivarán las operaciones de inspección y exportación del aguacate.

En el mismo tenor, refirió la funcionaria que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se mantendrá el apoyo y respaldo a los productores, “quienes hacen de nuestro campo un referente global”, señaló la titular de Agricultura.

La Crónica de Hoy 2026