Cancillería informa que 118 mexicanos pertenecientes a los equipos de fútbol infantiles que se encontraban en Colombia, ya fueron repatriados

México concluye salida de 118 integrantes de equipos infantiles tras sismo en Colombia (FB/ Soy de Tijuana)

La Cancillería informó que salió de Colombia rumbo a México el último grupo de 118 integrantes de distintos equipos infantiles de fútbol que quedaron varados en el país por el terremoto de 7.4 del pasado lunes.

Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, señaló que los últimos connacionales pertenecientes al equipo infantil ‘Pumas Baja’ salieron la mañana de este jueves de Colombia en un vuelo comercial y se espera que lleguen en las próximas horas a Tijuana.

Recalcó que tanto el equipo de “Leyenda Obeliz” como el equipo que representaba al estado de Nayarit llegaron a México sin contratiempos.

El canciller emitió un agradecimiento a la sociedad civil y a las aerolíneas que facilitaron el regreso de los grupos de deportistas infantiles.

También, reconoció el trabajo de la Embajada de México en Colombia y del equipo de Protección Consular por activar los protocolos de asistencia para los menores y sus familiares.