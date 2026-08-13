Segundo día del examen de control en León inicia con menos aspirantes y mas temprano

Examen control segundo día

Desde temprano, otra vez el movimiento comenzó a concentrarse en los alrededores del Hotel Real de Minas Poliforum, en León, Guanajuato. Este 13 de agosto se realizó el segundo día del examen de control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y aunque se esperaba que 700 aspirantes acudieran a esta sede, finalmente fueron 454 quienes llegaron a presentar la evaluación.

Eso significa que 246 jóvenes que estaban contemplados para este turno no acudieron. La diferencia se hizo evidente desde las primeras horas de la mañana, cuando algunos aspirantes comenzaron a llegar desde las 7:00 horas y poco después de las 7:30 comenzaron a ingresar al hotel para evitar permanecer afuera y esperar el inicio de la prueba.

A diferencia del primer día, cuando hubo una mayor presencia de jóvenes provenientes de otros estados, en esta segunda jornada la mayoría de quienes acudieron eran de distintos puntos de Guanajuato. Aun así, también llegaron aspirantes de Aguascalientes, Guadalajara, Michoacán y Querétaro.

Menos aspirantes

A las 9:00 de la mañana comenzó el primer turno de este jueves. Al igual que en la jornada anterior, los aspirantes ingresaron al salón Presidente del Hotel Real de Minas Poliforum, donde fueron colocadas largas filas de mesas con computadoras para realizar el examen.

Pero esta vez el panorama fue distinto.

Los espacios que no fueron ocupados dejaron más computadoras y mesas vacías dentro del salón. La vigilancia también se mantuvo en el acceso y alrededor del lugar donde se encontraban los jóvenes que sí acudieron a presentar nuevamente la evaluación.

Antes de ingresar, algunos aspirantes contaron cómo llegaron hasta León y qué significa para ellos tener que repetir el examen después de haber participado en el proceso de admisión.

La mayoría de los jóvenes que llegaron desde otros puntos de Guanajuato pudo trasladarse durante la misma mañana. Algunos señalaron que, pese al tráfico, hicieron alrededor de dos horas de camino para llegar a la sede.

Sin embargo, para quienes viajaron desde otros estados, el traslado implicó más tiempo, gastos y, en algunos casos, pasar la noche en León.

Examen dentro del salón presidente en el hotel real de minas poliforum

De Aguascalientes a León

Entre quienes llegaron desde fuera del estado estuvo un aspirante proveniente de Aguascalientes, quien viajó desde la capital de ese estado para presentar nuevamente la evaluación relacionada con Ciencias Genómicas.

Explicó que se trata de una carrera de acceso indirecto, por lo que primero tuvo que realizar el examen de Biología. En esa evaluación obtuvo 114 aciertos, mientras que el puntaje que se pedía era de 106.

Aunque había sido seleccionado, tuvo que volver a presentar el examen de control. Para llegar a León hizo alrededor de dos horas de camino y gastó aproximadamente 550 pesos en el autobús. A eso se sumaron otros 500 pesos por el hospedaje.

En su caso, después de presentar la evaluación tenía previsto regresar, pero antes tuvo que volver a prepararse para esta segunda oportunidad.

Contó que estudió nuevamente por su cuenta para reforzar sus conocimientos y llegar mejor preparado al examen.

Hospedarse para no perder el lugar

Para otros aspirantes, viajar la misma mañana no era una opción. Tal fue el caso de Gibrán, quien busca ingresar a Psicología y llegó desde Querétaro.

Él y sus padres viajaron desde el día anterior para poder descansar antes de la prueba. Una vez en León comenzaron a buscar dónde pasar la noche y encontraron un hotel en la zona.

La familia había intentado encontrar una opción más económica, pero, de acuerdo con el aspirante, los lugares disponibles tenían precios que rondaban entre los 950 y mil 100 pesos. Aunque había diferencia entre unos y otros, señaló que no era tan marcada como esperaban.

Para ellos, quedarse una noche antes fue parte de los gastos que implicó tener que trasladarse hasta León para realizar nuevamente el examen.

Michoacán

Mariana, quien viajó desde Michoacán, también llegó a León desde la noche anterior. Su familia comenzó a buscar hospedaje desde que supieron que la evaluación se realizaría en Guanajuato.

Su intención era quedarse en el mismo hotel donde se aplica el examen, pero no encontraron habitaciones disponibles. Al preguntar en el lugar, les informaron que estaba lleno y que podían quedar en una lista de espera.

Ante la falta de una habitación y al no recibir una respuesta durante los siguientes dos días, decidieron buscar otra alternativa y finalmente se hospedaron en un hotel ubicado a un costado del lugar donde se realiza la evaluación.

Entre el traslado, el regreso en autobús y los gastos relacionados con la estancia, la familia calcula que hasta ese momento había desembolsado entre 6 mil y 7 mil pesos.

Aunque la mayoría de los aspirantes de este segundo día eran guanajuatenses; también hubo casos de aspirantes que, aunque actualmente viven en otro lugar, tuvieron que regresar a Guanajuato debido a los datos con los que fueron registrados para el proceso.

Ese fue el caso de Alejandra, quien actualmente vive en Ciudad de México con su papá, pero mantiene su domicilio registrado en Guanajuato y todavía realiza el cambio correspondiente. Por esa razón tuvo que regresar a presentar el examen en León.

A diferencia de quienes tuvieron que viajar desde otros estados sin familiares cerca, ella contó con apoyo en Guanajuato, donde tiene primos y otros familiares.

Para ella, el traslado no representó el mismo problema que para otros jóvenes, aunque reconoció que viajar desde Ciudad de México hasta León puede ser pesado. Por eso tuvo que llegar desde un día antes.

Por lo mientras a un falta que se apliquen otros dos grupo, los que entran a las 12:00 y terminan a las 3:00 ; y el último grupos que, como ayer, es de 17:00 a 20:00 horas.