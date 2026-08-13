La UNAM evalúa regresar al examen presencial para ingreso a licenciatura: Lomelí Vanegas

El rector de la UNAM asistió a la sede en Oaxaca donde se aplica el examen de control para ingreso a licenciatura El rector de la UNAM asistió a la sede en Oaxaca donde se aplica el examen de control para ingreso a licenciatura (@UNAM_MX)

Examen de control — “Yo entiendo que una aplicación en línea tiene la ventaja de que al contestar en su casa no tienen que viajar. Es una situación excepcional que habrá que valorar para futuros eventos. Si el examen vuelve a la presencialidad, consideraremos tal vez otras sedes”, señaló este jueves desde Oaxaca el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas.

El rector de la máxima casa de estudios acudió a esta sede foránea para testificar esta aplicación, así como constatar de viva voz de los aspirantes qué opinan del examen presencial.

El #RectorLomelí está presente en Oaxaca, supervisando la aplicación del Examen de Control Presencial a las y los aspirantes que obtuvieron su cita. pic.twitter.com/5eg0TYaBW0 — UNAM (@UNAM_MX) August 13, 2026

En el mismo tenor, resaltó que para las siguientes convocatorias y aplicaciones de examen de ingreso a licenciatura podrían aplicarlo tanto en la Ciudad de México como en diferentes estados del país e incluso “darles a escoger la sede, porque hay algunos que aunque vivan en un estado, tal vez están mejor comunicados con otro”.

Hasta la mañana de este jueves 46 mil 083 aspirantes descargaron su cita para presentar el examen de control Hasta la mañana de este jueves 46 mil 083 aspirantes descargaron su cita para presentar el examen de control (@UNAM_MX)

Sobre la asistencia de aspirantes para ingresar a las distintas carreras de licenciatura en la UNAM, Lomelí Vanegas informó que hasta la mañana de este jueves, 46 mil 083 aspirantes descargaron su cita, lo que representa más del 78 por ciento, es decir, unos 12,700 de los convocados no han cumplido con el registro, ya sea porque desistieron de presentarlo, porque ingresarán a otra institución de educación superior, porque no pudieron trasladarse a la sede o porque no pudieron descargar la cita.

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