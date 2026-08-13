Inauguran primera etapa de la Comisaría y Academia de Policía de Tlajomulco

La colonia Lomas del Mirador, en Tlajomulco de Zúñiga, se convirtió en el nuevo punto estratégico para la seguridad pública con la inauguración de la primera etapa de la Comisaría y Academia de Policía municipal, una obra encabezada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, junto con el presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, participa en la Inauguración del edificio de la nueva Comisaría Municipal de Tlajomulco de Zúñiga (EDGAR QUINTANA)

Durante el acto, el mandatario estatal destacó que la seguridad es una de las principales demandas ciudadanas y reconoció la decisión del gobierno municipal de destinar recursos a infraestructura y equipamiento para los cuerpos policiales. Además, subrayó que la dignificación de los elementos debe ser una prioridad permanente.

“La Seguridad es lo más importante para la ciudadanía, y lo tiene muy claro su Presidente Municipal, invirtiendo los recursos donde debe de ser (...) Lo que estás entregando es dignidad para los elementos de la Policía. Debemos cuidar a quienes nos cuidan, darles todas las herramientas que ellos necesitan, mejorar sus sueldos, equipamiento, capacitación, tecnología, mejores instalaciones”, afirmó Pablo Lemus.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, participa en la Inauguración del edificio de la nueva Comisaría Municipal de Tlajomulco de Zúñiga (EDGAR QUINTANA)

Una infraestructura clave para la seguridad

El nuevo complejo representa una inversión municipal de 116.4 millones de pesos y se suma al Centro de Control y Comando (C5) de Tlajomulco, presentado en mayo de este año. La obra cuenta con una superficie cercana a los 12 mil metros cuadrados.

La Comisaría dispone de más de mil 200 metros cuadrados de construcción y alberga áreas de detención, juzgado cívico, servicios médicos y psicológicos, trabajo social, atención ciudadana, resguardo de armamento, oficinas administrativas y espacios para el personal operativo.

Por su parte, la Academia de Policía ocupa cerca de 10 mil metros cuadrados destinados a la formación y profesionalización de los elementos de seguridad.

Gerardo Quirino Velázquez, presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, señaló que el fortalecimiento de la infraestructura forma parte de una estrategia integral que también incluye tecnología, capacitación y coordinación con el Gobierno del Estado, las Fuerzas Armadas y los municipios metropolitanos.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, participa en la Inauguración del edificio de la nueva Comisaría Municipal de Tlajomulco de Zúñiga (EDGAR QUINTANA)

Lo que implica para Tlajomulco y la Zona Valles

Además de mejorar la capacidad operativa de la corporación, el nuevo complejo busca convertirse en un centro de prevención y proximidad social para una de las zonas con mayores retos urbanos del municipio.

René Caro Gómez, coordinador general de Gestión del Territorio e Infraestructura de Tlajomulco, explicó que la instalación permitirá ampliar las labores preventivas y ofrecer respuestas más rápidas ante situaciones de riesgo en la denominada Zona Valles, donde persisten problemáticas relacionadas con vivienda abandonada, falta de equipamiento comunitario y deterioro del entorno urbano.

El funcionario destacó que la estrategia de seguridad municipal también ha estado acompañada por inversiones en recuperación de espacios públicos, rehabilitación de viviendas, ampliación de servicios básicos y mejora de vialidades, acciones orientadas a fortalecer el tejido social.

La segunda etapa del proyecto contempla dormitorios, gimnasio y vestidores para la Comisaría, así como áreas de adiestramiento táctico y vehicular con simuladores, biblioteca, salas de cómputo, dormitorios para cadetes e instructores, comedor ampliado y un stand de tiro para la Academia.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, participa en la Inauguración del edificio de la nueva Comisaría Municipal de Tlajomulco de Zúñiga (EDGAR QUINTANA)

La reducción de delitos como resultado de la coordinación

Durante la inauguración, Pablo Lemus atribuyó los avances en materia de seguridad a la coordinación entre los tres niveles de gobierno y a las inversiones realizadas en infraestructura, tecnología y capacitación policial.

De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública dadas a conocer por el Gobierno de México, Jalisco salió de los diez estados con mayor número de homicidios dolosos durante el periodo de enero a julio de 2026. Además, la entidad se ubicó en el lugar 15 nacional en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.

El gobernador sostuvo que fortalecer a las corporaciones municipales repercute directamente en la seguridad de la población y reiteró la necesidad de continuar mejorando las condiciones laborales de los policías.

“Lo que tenemos que darle a nuestros policías es una dignificación en su trabajo. Ellas y ellos se la juegan por nosotros todos los días, y por eso mi Gobierno, y estoy seguro que el Gobierno de Tlajomulco, siempre nos la vamos a jugar por dignificar la labor de nuestros policías, porque hacerlo es, por supuesto, darle seguridad a las y los jaliscienses”, destacó Lemus Navarro.

La ceremonia reunió a autoridades de los tres órdenes de gobierno, legisladoras y legisladores del Congreso de Jalisco, integrantes de la corporación policial de Tlajomulco y habitantes de la zona, quienes atestiguaron la puesta en marcha de una de las obras de seguridad más importantes emprendidas por el municipio en los últimos años.