Registro de líneas telefónicas: ¿Se pierde para siempre el número si no hago el trámite?

Registro de líneas telefónicas El primer grupo de números telefónicos deberá realizar el trámite antes de este sábado 15 de agosto o el servicio será deshabilitado.

Quedan sólo unos días para que quienes tienen un número de teléfono celular terminado en 0 hagan el registro oficial de su línea y la liguen a su CURP. De lo contrario, quienes no lo hagan comenzarán a perder la posibilidad de hacer llamadas, mandar mensajes SMS y el uso de sus datos móviles en su dispositivo móvil a partir de este 15 de agosto. Te decimos qué es lo que pasará si no realizas este trámite a tiempo.

¿Qué pasa si no registro mi línea telefónica antes de la fecha límite?

Las líneas de telefonía móvil que no sean vinculadas a una persona titular dentro del plazo establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) serán deshabilitadas. La autoridad modificó el calendario original, que contemplaba una fecha general, y estableció un esquema escalonado de acuerdo con el último dígito de cada número. De esta manera, las fechas límite van del 15 de agosto al 31 de diciembre de 2026.

La CRT estableció además que las compañías deberán avisar mediante SMS a las líneas que todavía no hayan sido vinculadas. Las notificaciones deberán enviarse dos veces por semana mientras el trámite siga pendiente y diariamente durante los siete días anteriores al vencimiento correspondiente.

Una vez vencido el plazo correspondiente, la compañía telefónica deberá notificar al usuario que la línea será deshabilitada dentro de las siguientes 72 horas. Cuando esto ocurra, dejará de funcionar para los servicios habituales: no podrá utilizarse normalmente para llamadas, mensajes SMS ni datos móviles.

La regulación establece que una línea deshabilitada únicamente podrá recibir mensajes de emergencia mediante el protocolo de alerta común y realizar llamadas a números de emergencia y atención ciudadana, además de comunicarse con el sistema de atención de su propio proveedor de telefonía.

¿Perderé mi número para siempre si no lo registro a tiempo?

No, los lineamientos de la CRT establecen expresamente que las líneas que hayan sido deshabilitadas podrán volver a habilitarse durante su ciclo de vida, siempre que su titular cumpla con los requisitos establecidos para la vinculación.

Por lo tanto, una persona que deje pasar la fecha límite todavía puede tener la posibilidad de recuperar el servicio y conservar su número, siempre que la línea continúe dentro del periodo de vida definido por el proveedor y se complete correctamente el proceso de vinculación. La norma define el “ciclo de vida” como los plazos establecidos por cada proveedor para las diferentes etapas operativas de una línea telefónica móvil.