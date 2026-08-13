Ciudades mundialistas de México tuvieron un aumento del 36% en turistas durante el primer semestre del año

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo (Andrea Murcia Monsivais)

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que durante el primer semestre de 2026, México obtuvo cinco récords históricos en indicadores turísticos gracias al impulso Mundial de fútbol y en una estrategia para diversificar mercados y productos turísticos.

Entre enero y junio llegaron al país 51.1 millones de viajeros internacionales, un 7.7 por ciento más que en el mismo periodo de 2025, mientras los turistas internacionales aumentaron un 4.6 por ciento.

Esta afluencia turística permitió que los ingresos en este sector superaran los 18 mil 780 millones de dólares, un 0.5 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado. La funcionaria destacó que a pesar de la inflación que está viviendo Estados Unidos y del encarecimiento de los vuelos, los ingresos turísticos no disminuyeron, sino que continúan en ascenso.

Respecto al aumento del flujo turístico derivado del Mundial de Fútbol, informó que las tres ciudades mexicanas sede del torneo, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, registraron un aumento superior al 36 % en turistas durante ese periodo, lo que ayudó a mejorar las perspectivas turísticas.

Solo en junio, México recibió 8.2 millones de viajeros internacionales, un 2 por ciento más, y 4.1 millones de turistas que pernoctaron en el país. Los beneficios económicos alcanzaron los 2.913 millones de dólares, un crecimiento del 5.9 por ciento, mientras el gasto promedio aumentó un 9.6 por ciento.

El gasto de los cruceristas aumentó 18.7 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Respecto al turismo nacional, 53.6 millones de mexicanas y mexicano viajaron por el país y se hospedaron en un cuarto de hotel, osea 733 mil turistas más que el mismo periodo que el 2025. Subrayó que el

También subrayó que el país busca reducir su dependencia del turismo tradicional de sol y playa mediante una mayor oferta cultural y comunitaria, con experiencias ligadas a artesanos, cocineras tradicionales, naturaleza y comunidades locales.

Como parte de esa estrategia, celebró que México será sede durante cinco años de una feria internacional de turismo que llegará por primera vez a América y se celebrará en Guadalajara del 10 al 12 de noviembre, con unos 5 mil participantes, 300 compradores, más de 60 conferencias y los 32 estados mexicanos representados en un pabellón nacional conjunto.