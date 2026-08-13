Reactivan inspectores de EU certificación en las plantas aguacateras de Michoacán

Inspectores de la APHIS de EU ya regresaron a las plantas aguacateras de Michoacán Inspectores de la APHIS de EU ya regresaron a las plantas aguacateras de Michoacán (Juan José Estrada Serafín/Cuartoscuro)

Certificación de aguacate — El embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, confirmó que los 100 inspectores del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura de EU (APHIS) ya regresaron a las plantas aguacateras de Michoacán para reactivar la certificación de la calidad del fruto que se exporta al vecino país, reactivaron sus funciones este jueves, por lo que se acelerará el embarque ya programado.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el diplomático estadounidense señaló que las actividades se reanudaron tras evaluar que las condiciones de seguridad y las medidas desplegadas por el Gobierno de México eran las óptimas para poner fin a la suspensión de inspecciones y exportaciones, lo que afectó a los inspectores encargados de certificar las exportaciones de aguacate.

En la misma línea, Ron Johnson aplaudió las medidas adoptadas por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y “particularmente a su Gabinete de Seguridad”, por las acciones y coordinación que hicieron posible la reactivación total de estas actividades.

En la misma línea, el funcionario estadounidense resaltó que la administración del presidente Donald Trump seguirá con el monitoreo de las condiciones de seguridad en la zona aguacatera de Michoacán y ajustará sus operaciones cuando corresponda, y sostuvo que la prioridad seguirá “siendo la protección del personal estadounidense y de los habitantes de Michoacán”.

Con el regreso de los inspectores de EU se reactiva la exportación de aguacate al vecino país Con el regreso de los inspectores de EU se reactiva la exportación de aguacate al vecino país (Juan José Estrada Serafín/Cuartoscuro)

Asimismo, el embajador de EU subrayó que la decisión de reactivar las inspecciones del fruto en sus distintas plantas de la entidad es resultado de la cooperación impulsada por los gobiernos del presidente Trump y la mandataria Claudia Sheinbaum, por lo que aseguró que el trabajo conjunto protege a la población, la producción de alimentos, las cadenas de suministro y el comercio legítimo entre ambos países.

NIVEL 4

La Embajada de EU en México destacó en a pesar de la reanudación de las actividades de sus inspectores, que el nivel de alerta de seguridad en Michoacán se mantendrá en la clasificación en nivel 4, con la que recomienda a sus ciudadanos no viajar al estado.

“Cabe recordar que la advertencia de viaje de Estados Unidos clasifica a Michoacán como una zona de nivel 4, donde se recomienda no viajar”, se lee en su página oficial, al tiempo que mantiene recomendaciones preventivas.

La Cooperación entre los Estados Unidos y México da Resultados: Reanudación Total de las Actividades del Gobierno de los EE. UU. en Michoacánhttps://t.co/pX2CQMDJYr pic.twitter.com/i2Xa58f3fG — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 13, 2026

La suspensión de inspección y exportación de aguacate estuvo suspendidas desde el pasado 5 de agosto, según reportó el personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) encargado de verificar las instalaciones autorizadas para exportar aguacate desde Michoacán hacia el mercado estadounidense.

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum apuntó que en los días en que EU decidió frenar las labores de inspección y exportación de aguacate tras recibir alertas de seguridad y tras una mesa bilateral, las operaciones se habían restablecido en al menos 45 empacadoras en menos de 48 horas.

SEGURIDAD

Con base en alerta emitida por el gobierno de EU, el Gobierno Federal reforzó la vigilancia en la zona aguacatera con 46 bases de operación: en 17 en empacadoras de Tingüindín, Tocumbo y Peribán y otras 29 en comunidades productoras de Cotija, Tocumbo, Tingüindín, Los Reyes y Peribán.

En el despliegue coordinado desde Uruapan se sumaron 1,500 efectivos más a los que ya operan en Michoacán para reforzar la seguridad de la producción de aguacate, además de vigilancia de la Guardia Nacional en carreteras y acompañamiento a personal sanitario mexicano en puestos de inspección.

Esta es la tercera vez que se suspenden de manera temporal de las actividades del personal agrícola estadounidense en Michoacán y tiene como antecedentes directos episodios similares en 2022 y 2024, cuando amenazas y agresiones contra inspectores paralizaron temporalmente las certificaciones necesarias para exportar aguacate a Estados Unidos.

La Crónica de Hoy 2026