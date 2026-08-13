Devela billete conmemorativo por el 30 aniversario de la la Fundación Politécnico

Para celebrar los 30 años de la constitución de Fundación Politécnico, fue develado un billete conmemorativo de la Lotería Nacional, con un valor especial que lleva por todo el país su historia y un mensaje principal en donde se destaca que invertir en educación, es invertir en el futuro del país.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Asociación Civil, enfatizó que “este puente que hoy representa la Fundación Politécnico, se traduce en becas y apoyos para estudiantes, infraestructura, laboratorios, equipamiento, formación profesional y vinculación con empresas”.

Por su parte la directora de la Lotería Nacional Olivia Salomón, recordó que cada billete de lotería es un vehículo que visibiliza causas y reconoce a quienes contribuyen a construir un mejor país.

“Es un honor dedicar este billete conmemorativo a la Fundación Politécnico y reconocer una historia construida con solidaridad y compromiso con las nuevas generaciones” subrayó la titular de la institución de la suerte.

La ceremonia celebrada en el teatro sede de los sorteos tradicionales fue el escenario ideal en donde el presidente de la Fundación, Vicente Gutiérrez Camposeco, recordó que la cifra más importante es el ser humano, “un estudiante que pudo continuar sus estudios, un joven con su primera oportunidad profesional, un laboratorio modernizado, un talento politécnico respaldado”.

Los billetes correspondientes al Sorteo Superior No 2894 que se celebrará este viernes 14 de agosto ya están en circulación para la venta al público con un Premio Mayor de 17 millones de pesos, en dos series y una bolsa repartible de 51 millones de pesos.

La directora general de la Lotería Nacional informó que se emitieron 2 millones 400 mil cachitos que llevan un mensaje que sigue vigente después de 30 años: el conocimiento transforma vidas y construye futuro