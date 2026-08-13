Tuvo puntuación perfecta pero la UNAM no la llamó al examen de control: ¿Qué pasa con el caso de Brisa García?

Caso Brisa García UNAM La estudiante afirmó que obtuvo su calificación limpiamente y exige una explicación.

La aplicación del Examen de Control presencial para aspirantes de primer ingreso, estipulado por la UNAM tras confirmar resultados anómalos en la prueba en línea del Concurso de Selección a Licenciatura 2026, continuó este jueves 13 de agosto en Oaxaca, Oaxaca con sede en el Hotel San Felipe.

Sin embargo, la estudiante Brisa Nisdany García Santiago de 17 años de edad no formó parte de los convocados y convocadas a la prueba pese a haber obtenido 120 aciertos (puntuación perfecta) en el examen de admisión a licenciatura de la UNAM. Entre lágrimas y acompañada por su padre, la joven exigió a la institución que explicara la razón detrás de su descarte.

Estudiante oaxaqueña con 120 aciertos no fue convocada al examen de control UNAM: “obtuve mi calificación limpiamente”

Hoy 13 de agosto se está llevando a cabo el examen de control de la UNAM en el Hotel San Felipe de Oaxaca, con horarios de 09:00, 13:00 y 17:00 horas a lo largo del día y la tarde de este jueves. Mientras los grupos de aspirantes ingresan a la sede habilitada para la prueba definitiva, Brisa García Santiago espera fuera del hotel —con papeles en mano y acompañada de su padre— a que las autoridades de la universidad atiendan su caso.

De acuerdo con la joven de 17 años, quien obtuvo una puntuación perfecta en el examen de admisión a Licenciatura UNAM, nunca recibió el correo de convocatoria al examen de control, por lo que asistió al Hotel San Felipe en busca de respuestas y, sobre todo, la oportunidad de presentar la prueba.

Originaria de San Baltazar Guelavila, Brisa aspira a la carrera de Médico Cirujano y afirma haber obtenido su puntuación de 120 aciertos “limpiamente”. Tras la polémica de presuntas trampas en el examen en línea, la joven oaxaqueña incluso estuvo dispuesta a presentar nuevamente la prueba para rectificar su resultado honesto. No obstante, su rechazo en el examen de control ha generado una incertidumbre mayor a la vivida las semanas anteriores.

“Solamente quiero que me digan el motivo por el cual no me permiten hacer el examen de control”, expresó la estudiante a medios, declarando que considera “injusto” no poder acceder a un derecho que, de acuerdo a la UNAM, contemplaba a todos los seleccionados en el examen de admisión.

¿Qué pasará con el caso de Brisa García, la aspirante de puntuación perfecta que no pudo hacer el examen de control UNAM?

La joven oaxaqueña que aspira a convertirse en médica cirujana admitió que no planea recurrir a la vía legal en caso de que no se le permite realizar el examen de control, sin embargo, exigió a la universidad que le explicara por qué no fue convocada a la prueba con el resto de las y los estudiantes seleccionados en el examen de admisión.

El #RectorLomelí está presente en Oaxaca, supervisando la aplicación del Examen de Control Presencial a las y los aspirantes que obtuvieron su cita. pic.twitter.com/5eg0TYaBW0 — UNAM (@UNAM_MX) August 13, 2026

De acuerdo con la estudiante, obtuvo limpiamente los 120 aciertos en la prueba en línea de mayo, además de cumplir con los trámites correspondientes para el examen de control. A pesar de ello, no recibió el correo de la UNAM para presentarse este jueves 13 de agosto a la aplicación presencial de la prueba.

Hasta el momento, la UNAM no ha emitido una respuesta al caso de Brisa, sin embargo, se dio a conocer que el incidente será revisado la próxima semana en Oaxaca, antes de que se publiquen los resultados definitivos del proceso de admisión.