En planes del Pentágono, atacar “en tierra” a narcos junto con coalición anticárteles

El Jefe del Pentágono, Pete Hegseth, asegura que su advertencia a los cárteles va “en serio” El Jefe del Pentágono, Pete Hegseth, asegura que su advertencia a los cárteles va “en serio” (EFE)

Guerra contra el narco — El jefe del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este jueves en Panamá, que el gobierno del presidente Donald Trump planea atacar “en tierra” a grupos del crimen organizado en Latinoamérica, como ya lo hace en aguas internacionales contra presuntas embarcaciones para el contrabando de drogas, pero ahora acompañará su ofensiva con la Coalición Anticárteles de las Américas integrada por países de la región.

Los planes de operaciones contra grupos del narcotráfico vía terrestre se enmarcan en los esfuerzos de una alianza de 19 países denominada Coalición Anticárteles de las Américas, liderada por el presidente Trump, y podrán ampliarse a “donde quiera” que operen los cárteles de la droga, insistió dijo el titular del Pentágono.

Pete Hegseth resaltó que a corto plazo, Washington espera desplegar junto a sus aliados una “capacidad operativa como la que vieron con los ataques a las lanchas de droga” en el Caribe y el Pacífico.

Asimismo, apuntó que será “el mismo efecto en tierra, y por eso estamos trabajando con Ecuador, Colombia, con socios para llevar la lucha (contra organizaciones designadas terroristas) en tierra”, afirmó Hegseth en un lugar de la selva panameña.

El jefe del Pentágono estuvo en Panamá para evaluar ejercicios militares que realizan allí cada año una veintena de países.

Ejercicios multinacionales de la Coalición Anticárteles de las Américas, en Panamá Ejercicios multinacionales de la Coalición Anticárteles de las Américas, en Panamá (EFE)

“Donde quiera que trafiquen drogas o amenacen al pueblo estadounidense o a nuestros socios, (esas organizaciones) son un objetivo, igual que ISIS (el grupo extremista Estado Islámico) o Al Qaeda”, agregó el secretario vestido con camiseta verde oliva y rodeado de militares.

Hegseth subrayó que su advertencia a los cárteles va “en serio”, “desde aquí abajo, en el tráfico de cocaína, hasta el fentanilo en las plazas de México», además de los remanentes de las guerrillas colombianas, que definió como «objetivos legítimos”.

México, donde operan poderosas organizaciones criminales, no forma parte de la alianza.

Hegseth defendió la letalidad de los ataques contra las supuestas narcolanchas, que según juristas y organizaciones de derechos humanos pueden constituir ejecuciones extrajudiciales.

La Crónica de Hoy 2026