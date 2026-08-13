Tras pleito, presidenta de la Cámara de Diputados llama a legisladores a conducirse con civilidad

Presidenta de la Cámara de Diputados llama a legisladores a privilegiar el diálogo (gnd)

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, llamó a los legisladores Arturo Ávila y Carlos Gutiérrez Mancilla a conducirse con civilidad y privilegiar el diálogo, ello, luego del altercado que protagonizaron durante la sesión de la Comisión Permanente en el Senado.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la diputada informó que se comunicó con los dos legisladores para pedirles que contribuyan a generar espacios de diálogo y evitar que este tipo de episodios se repitan.

López Rabadán señaló que ambos diputados atendieron su llamado respetuosamente y coincidieron en la importancia de evitar confrontaciones que “no contribuyen al país”.

“Tenemos que regresarle la honorabilidad a la política y eso empieza por comprometernos a conducirnos con templanza y civilidad en estos tiempos tan complejos”, afirmó la presidenta de la Cámara de Diputados.

Aseguró que su llamado se realizó con respeto a las posiciones ideológicas y personales de ambos legisladores, pero subrayó la necesidad de construir espacios de diálogo constructivo dentro del Poder Legislativo.

La intervención de López Rabadán ocurre después del enfrentamiento registrado un día antes, ante el cual la presidenta de la Mesa Directiva pidió a los involucrados mantener una conducta acorde con la responsabilidad que implica formar parte de la Cámara de Diputados.

El altercado ocurrió durante la jornada legislativa en el Senado de la República, donde los diputados intercambiaron insultos y acusaciones, posteriormente se registraron empujones y jaloneos, hasta que fueron separados.

Fue el priista quien se acercó al vocero de Morena para encararlo por las declaraciones que había dado sobre el caso de Alejandro “Alito” Moreno, dirigente del PRI.

Tras la riña, el diputado de Morena, Arturo Ávila, aseguró que la discusión con el legislador del PRI se derivó luego de que le llamó “traidor a la patria” a Alejandro Moreno.

Carlos Gutiérrez Mancilla señaló que Morena busca censurar a la oposición y que el PRI no permitirá que se quiera “prohibir representar a las y los mexicanos”; acusó a Ávila de ser el principal proveedor de armamento del crimen organizado y declaró que los señalará a los responsables ante instancias internacionales porque “el Poder Judicial en México está vendido”.