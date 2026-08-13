Tarjeta Dorada 2026: quiénes pueden solicitarla y cómo obtener descuentos de hasta 50% en Guerrero

Para las personas adultas mayores, cada descuento puede hacer una diferencia importante en el presupuesto del mes. Y en Guerrero existe una alternativa que busca justamente reducir algunos de esos gastos: la Tarjeta Dorada “Envejecimiento con Bienestar”.

Aunque en redes se ha dicho que es una especie de nueva versión de la credencial INAPAM, es importante aclarar que no la sustituye ni está disponible para todos los adultos mayores de México. Se trata de un programa estatal dirigido a quienes viven en Guerrero.

La tarjeta contempla beneficios en distintos servicios y establecimientos, con descuentos que pueden llegar hasta el 50% en algunos trámites y servicios participantes. Entre ellos se encuentra la expedición de la licencia de conducir estatal.

¿Quiénes pueden solicitar la Tarjeta Dorada en 2026?

La primera condición es, claramente, tener 60 años cumplidos o más.

La segunda es igual de importante: ser residente del estado de Guerrero. A diferencia de la credencial INAPAM, cuya cobertura es nacional, la Tarjeta Dorada es un programa estatal. Por ello, una persona adulta mayor que viva en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla o cualquier otra entidad no puede solicitar esta tarjeta únicamente por tener 60 años.

El Gobierno de Guerrero informó en marzo de 2026 que el programa contempla la entrega de 10 mil nuevas credenciales durante el año, como parte de la ampliación de sus beneficios.

Requisitos para tramitar la Tarjeta Dorada

Para quienes cumplen con la edad y viven en Guerrero, los requisitos que se han señalado para el trámite incluyen:

Tener 60 años o más

Presentar identificación oficial vigente

Contar con CURP actualizada

Comprobar la residencia en Guerrero mediante un comprobante de domicilio

mediante un comprobante de domicilio Entregar la documentación que solicite el módulo correspondiente

Entre los documentos que se han difundido para el trámite también aparecen el acta de nacimiento y fotografías tamaño infantil.

¿Qué descuentos ofrece la Tarjeta Dorada para adultos mayores?

La Tarjeta Dorada 2026 busca complementar los beneficios que ya ofrece el INAPAM mediante descuentos y convenios de carácter estatal.

Entre los beneficios reportados se encuentran:

50% de descuento en licencia de conducir

Uno de los apoyos más destacados es el 50% de descuento en la expedición de la licencia de manejo estatal para las personas beneficiarias.

Descuentos en predial y agua

La tarjeta también contempla descuentos de hasta 50% en el pago del predial y agua potable, aunque estos beneficios dependen de los municipios participantes.

Beneficios en transporte

Las personas que cuentan con la tarjeta pueden acceder a tarifas preferenciales en transporte público, de acuerdo con los convenios y servicios disponibles en la entidad.

Salud, farmacias y otros establecimientos

El programa también ha incorporado beneficios mediante establecimientos participantes, entre ellos farmacias, ópticas, servicios médicos y restaurantes.

Además, se contempla asesoría jurídica gratuita, un beneficio que puede resultar especialmente útil para quienes necesitan orientación sobre trámites o asuntos legales.

¿La Tarjeta Dorada sustituye al INAPAM?

La credencial INAPAM es un programa de alcance nacional para personas de 60 años o más, mientras que la Tarjeta Dorada pertenece a un programa del Gobierno de Guerrero y está limitada a residentes de esa entidad.

De hecho, quienes cumplen los requisitos pueden utilizar ambas de manera complementaria, siempre que el beneficio específico y el establecimiento acepten cada credencial.

Dicho de otra manera: no hay que despedirse del INAPAM. La Tarjeta Dorada llega como una capa adicional de beneficios para quienes viven en Guerrero.

¿Cuánto cuesta tramitar la Tarjeta Dorada?

La información publicada sobre el programa señala que el trámite de la Tarjeta Dorada es gratuito.

Las autoridades también han llamado a evitar a gestores que pretendan cobrar por realizar el trámite, pues la credencial forma parte de un programa público destinado a las personas adultas mayores.

¿Dónde pueden tramitarla los adultos mayores de Guerrero?

La Tarjeta Dorada se gestiona mediante las instancias estatales correspondientes. Se han reportado módulos y jornadas de atención en municipios como Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco, además de unidades móviles para acercar el programa a otras zonas del estado.

Debido a que las fechas y jornadas pueden cambiar, es importante consultar la convocatoria vigente antes de trasladarse. Esto es especialmente relevante en agosto de 2026, cuando distintas publicaciones han generado dudas sobre si el registro está abierto de manera general o si se trata de jornadas específicas.

¿Quiénes no pueden solicitar la Tarjeta Dorada?

Hay dos filtros básicos que dejan fuera a una parte importante de la población:

Personas menores de 60 años .

. Adultos mayores que no residan en Guerrero.

Tener una credencial INAPAM no convierte automáticamente a una persona en beneficiaria de la Tarjeta Dorada, pues ambos programas tienen reglas y alcances distintos.