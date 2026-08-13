México y EU coordinan ejercicio en la frontera; buscan responder a emergencias en ambos lados del muro

El Departamento de Guerra, capitaneado por Pete Hegseth, adujo que el despliegue simulado en las inmediaciones del Río Bravo constituye un mensaje enviado a los grupos criminales para que desistan de intentar cruzar la frontera.

La frontera norte de México fue escenario de un operativo coordinado entre la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y efectivos militares y policiales mexicanos, se trató de un despliegue de capacidades que simuló una respuesta conjunta ante posibles situaciones de emergencia o amenazas en las zonas limítrofes comunes.

El ejercicio ocupó franjas de terreno, en ambos lados de la frontera, a lo largo del Río Grande y a la altura de Ciudad Juárez. Por parte de los Estados Unidos, también fueron movilizados elementos de Operaciones Especiales de la Oficina de Aduanas y Prortección Fronteriza (CBP), así como personal militar y de otras agencias federales como el FBI.

En la misma línea el CBP empleó helicópteros que trasladaron a elementos del Departamento Militar de Texas a lo largo del área conocida como El Paso.

Fuerzas federales mexicanas, tales como el Ejército y Guardia Nacional, se sumaron a la acción en suelo nacional, las operaciones se desarrollaron en forma de patrullajes espejo a lo largo de la zona fronteriza y de seguimiento al operativo estadunidense.

En ambos lados del muro que separa México de Estados Unidos la movilización aglomeró un número considerable de vehículos y aeronaves, así como drones y otros desplegados tecnológicos que guiaron las operaciones terrestres. La Patrulla Fronteriza subrayó que este tipo de ejercicios resultan vitales para llevar a cabo contenciones coordinadas en la zona limítrofe y neutralizar amenazas en ambas jurisdicciones antes de que traspasen los límites.

Para el CBP la acción tiene un particular interés en el marco de la designación del Cártel de Juárez como Organización Terrorista Extranjera. En sintonía, el Departamento de Guerra, capitaneado por Pete Hegseth, adujo que el despliegue simulado en las inmediaciones del Río Bravo constituye un mensaje enviado a los grupos criminales para que desistan de intentar cruzar la frontera.

Roberto Domínguez, subjefe del sector El Paso de la Patrulla Fronteriza celebró que este tipo de simulacros prepararán a ambas fuerzas, mexicanas y estadunidenses para responder al crimen organizado y, lo más importante, para hacerles saber (a los criminales) que tanto México, como Estados Unidos, están preparados para hacerles frente. La frontera, dijo, se encuentra blindada ante los cárteles de la droga y para los grupos que cruzan e internan migrantes irregulares.