¿De dónde salió la fortuna de Arturo Zayún? Las 17 propiedades del líder sindical del Monte de Piedad

Líder sindical entre señalamientos Arturo Zayún (izquierda), líder del sindicato del Monte de Piedad, enfrenta dudas sobre su patrimonio. (Cuartoscuro y Especial)

Arturo Zayún González, dirigente del sindicato del Nacional Monte de Piedad, enfrenta desde hace meses cuestionamientos de trabajadores inconformes y señalamientos contenidos en distintas investigaciones periodísticas sobre el origen y crecimiento de su patrimonio inmobiliario.

Las publicaciones consultadas ubican al menos 17 propiedades relacionadas con Arturo Zayún y sus hermanos Roberto y Gustavo Zayún González, principalmente en San Luis Potosí y Quintana Roo.

Una investigación de Xpectro FM, retomada posteriormente por Forbes México, estima que el patrimonio inmobiliario asociado al grupo familiar supera los 300 millones de pesos.

El Monte de Piedad suspendió labores el 1 de octubre de 2025 luego de un conflicto entre la representación sindical y la institución.

En agosto de 2026, trabajadores inconformes volvieron a cuestionar públicamente la conducción de Zayún, a quien señalaron de alargar la huelga, y pidieron revisar el manejo de recursos del sindicato.

Las 17 propiedades atribuidas a Arturo Zayún y su familia

De acuerdo con la investigación difundida inicialmente por Xpectro FM y posteriormente retomada por otros medios, la revisión de registros públicos, documentos notariales e información fiscal permitió identificar inicialmente seis inmuebles a nombre de Arturo Zayún y posteriormente ampliar la lista con otras propiedades relacionadas con él y sus hermanos.

Entre Arturo, Roberto y Gustavo Zayún aparecen al menos 17 propiedades en San Luis Potosí y Quintana Roo, entre casas, residencias, terrenos y locales comerciales.

Uno de los inmuebles que aparece en las investigaciones se encuentra en el Club de Golf Campestre de San Luis Potosí.

Según los documentos citados por Forbes, el 30 de marzo de 2012 Arturo Zayún adquirió un inmueble de 540 metros cuadrados por un valor declarado de 2 millones 671 mil 425 pesos, con un pago realizado en una sola exhibición.

La investigación citada por Forbes señala que valuaciones realizadas posteriormente estimaban que el inmueble podría tener un valor considerablemente superior, de entre 17 y 49 millones de pesos.

Otro caso corresponde a dos lotes habitacionales en Villa Magna, San Luis Potosí, con una superficie conjunta de 410 metros cuadrados. La operación reportada en los documentos citados por Xpectro FM tuvo un valor declarado de 1 millón 824 mil pesos y fue cubierta mediante una transferencia bancaria realizada el mismo día de la escrituración. La investigación estimó que el valor comercial sería de aproximadamente 5.5 millones de pesos.

También aparece una propiedad en Playacar, Quintana Roo, una de las zonas residenciales de mayor valor de Playa del Carmen. Se trata de una residencia de aproximadamente 450 metros cuadrados, adquirida por un monto declarado de 2.5 millones de pesos, aunque las publicaciones cuestionan la correspondencia entre ese precio y el valor comercial de la zona.

A estas propiedades se suman inmuebles ubicados en zonas como Fraccionamiento Matamoros, Villas del Pedregal, Villa Magna y la calle Damián Carmona, además de otros bienes relacionados con los hermanos del dirigente sindical.

Paraíso en el Caribe Playacar es uno de los conjuntos inmobiliarios más exclusivos de Quintana Roo. (Google Maps)

¿Por qué están bajo la lupa las operaciones?

El principal cuestionamiento no consiste únicamente en el número de propiedades, sino en la diferencia entre algunos valores declarados en las escrituras y las estimaciones comerciales citadas por las investigaciones.

Xpectro FM señaló que varias adquisiciones presentan patrones que, desde su perspectiva, ameritan revisión: pagos en efectivo, operaciones realizadas en una sola exhibición, posibles subvaluaciones y transacciones entre integrantes de la familia.

Forbes México, al retomar la investigación, señaló que en algunos casos las operaciones inmobiliarias fueron registradas por montos menores a los valores comerciales estimados posteriormente.

Excélsior también reportó que los documentos revisados por ese medio muestran operaciones con pagos en efectivo, valores declarados inferiores a estimaciones comerciales y otras transacciones inmobiliarias que han generado cuestionamientos.

Sin embargo, existe una precisión fundamental: las investigaciones periodísticas y los testimonios de trabajadores no equivalen por sí mismos a una resolución de una autoridad.

Hasta la información disponible para esta nota, no se localizó una sentencia que establezca que Arturo Zayún haya cometido evasión fiscal, enriquecimiento ilícito o algún otro delito relacionado con estas propiedades.

El SAT también aparece en los señalamientos

La investigación de Xpectro FM afirma haber utilizado información del Servicio de Administración Tributaria (SAT)junto con registros públicos y documentos notariales para revisar la situación patrimonial de Zayún.

Uno de los cuestionamientos publicados sostiene que determinadas operaciones inmobiliarias no corresponderían con los ingresos reportados ante las autoridades fiscales.

El punto es relevante, pero debe distinguirse entre una inconsistencia señalada por una investigación periodística y una determinación oficial del SAT.

Por ello, la pregunta que permanece abierta es si existe una explicación documental que permita justificar la diferencia entre los precios declarados, los valores comerciales estimados y los ingresos conocidos del dirigente sindical.

Arturo Zayún y los negocios familiares

Los cuestionamientos no se limitan al patrimonio inmobiliario.

Las investigaciones periodísticas también han señalado negocios relacionados con la compraventa de oro y joyería, así como actividades comerciales vinculadas al entorno familiar de Zayún. Forbes reportó la existencia de un establecimiento denominado Presta Express, dedicado a la compraventa de oro y ubicado cerca de una sucursal del Monte de Piedad.

En junio de 2026, trabajadores inconformes también señalaron posibles cuestionamientos sobre actividades comerciales relacionadas con joyería, oro y préstamos, además de la operación del denominado Salón Zafiro, ubicado en instalaciones deportivas del sindicato. Estos señalamientos corresponden a testimonios de trabajadores y no constituyen por sí mismos una conclusión oficial sobre el manejo de recursos.

25 años al frente del sindicato... ¿en qué va la huelga de 2026?

Otro elemento que aparece de manera recurrente en las investigaciones es el tiempo que Zayún lleva al frente de la organización sindical.

Forbes reportó que acumula más de 25 años en la dirigencia sindical.

Actualmente, su liderazgo se encuentra en el centro de una disputa laboral que comenzó en octubre de 2025. Algunos trabajadores han cuestionado su permanencia y han solicitado explicaciones sobre el manejo de los recursos sindicales.

En agosto de 2026, empleados inconformes acudieron incluso a las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar intervención en el conflicto y algunos pidieron la salida del dirigente.

LA CRÓNICA DE HOY reportó en junio que grupos de trabajadores plantearon convocar a una asamblea para solicitar explicaciones sobre el manejo de recursos y revisar los mecanismos internos para una eventual rendición de cuentas.

Monte de Piedad Casi 11 meses de paro y negociaciones lentas. (Cuartoscuro)

¿De dónde salió la fortuna de Arturo Zayún?

Esa es, hasta ahora, la pregunta central.

Las investigaciones periodísticas documentan 17 propiedades relacionadas con Arturo Zayún y sus hermanos, con un valor estimado superior a los 300 millones de pesos, además de operaciones inmobiliarias cuyos valores declarados han sido cuestionados frente a estimaciones comerciales.

Pero determinar de dónde provino exactamente ese patrimonio requiere algo más que identificar escrituras: sería necesario conocer los ingresos que permitieron adquirir cada inmueble, el origen de los recursos, las declaraciones fiscales correspondientes y, en su caso, las explicaciones de los propietarios.

Hasta que exista una investigación oficial que determine responsabilidades, los señalamientos deben mantenerse como cuestionamientos e hipótesis periodísticas, no como delitos comprobados.

La huelga del Monte de Piedad, que se avecina a su primer año sin un final cercano, ahora está en cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que analizará si el conflicto laboral es procedente o ilegal.