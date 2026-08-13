IMSS y SICT aprueban construcción de Centros de Educación y Cuidado Infantil

IMSS y SICT

El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó la aprobación del modelo institucional de colaboración con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para la construcción de los nuevos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), a fin de optimizar tiempos de ejecución, fortalecer la supervisión de las obras y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, indicó que el modelo de colaboración entre el Seguro Social y la SICT permitirá avanzar más rápido en la estrategia para la atención de miles de niñas y niños mexicanos de entre 43 días de nacidos y hasta los cuatro años de edad.

Por su parte, el director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Mauricio Hérnandez Ávila, reveló que el esquema aprovecha la experiencia técnica y operativa de la SICT en materia de infraestructura, mientras que el IMSS mantiene sus atribuciones en la definición de requerimientos, asignación de recursos, recepción de inmuebles y operación de los servicios.

Hernández Ávila abundó que el modelo institucional de colaboración establece lineamientos para la revisión y pago de estimaciones de obra, la recepción técnica de los inmuebles, el seguimiento de garantías y vicios ocultos, así como la integración de un expediente único que garantice trazabilidad, transparencia y rendición de cuentas durante todo el proceso constructivo.

El director de Prestaciones Económicas y Sociales de IMSS expuso que como parte de esta primera etapa contemplan la construcción de cuatro CECI en el Estado de México, con una inversión conjunta superior a 244 millones de pesos.

Indicó que los proyectos incluyen un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad para 250 lugares en Valle de Chalco; dos CECI de 150 lugares cada uno en Tlalnepantla de Baz y Nezahualcóyotl; y uno de 110 lugares en Chalco.

Durante la sesión, autoridades del Consejo Técnico del IMSS destacaron que esta alianza permitirá avanzar en la expansión de la infraestructura destinada al cuidado infantil mediante procesos coordinados, responsabilidades definidas y mecanismos de control que aseguren la calidad de las obras entregadas para su operación.