Aparece Andy en investigación de la FGR sobre Huachicol Fiscal; Sheinbaum debe explicar: PAN

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, exigió a la FGR citar a Andy y abrir una investigación (Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Luego de que Estados Unidos le canceló la visa a Andrés Manuel López Beltrán, la dirigencia nacional del PAN reveló que el hijo del ex presidenta Andrés ManuelLópez Obrador “aparece en un testimonio incorporado a la carpeta de investigación de la FGR sobre la red de huachicol fiscal que operó desde las aduanas”.

El PAN Ironizó que Andy se declare perseguido y se victimice pues recordó que esa actitud “es el viejo manual de Morena: cuando los descubren, se victimizan; cuando les exigen explicaciones, gritan complot; cuando las investigaciones se acercan, se envuelven en la bandera nacional”.

El presidenta nacional del PAN, Jorge Romero recordó que en esa investigación un testigo declaró que bastaba mencionar que un cargamento era “un tema de Andy” para r detener las revisiones federales

“No es un chisme de redes ni una fabricación de la oposición: está asentado en un expediente ministerial”, sostuvo

Romero agregó que Jorge Amílcar Olán, amigo personal de Andy López Beltrán, “lleva años en el centro de escándalos e investigaciones relacionados con contratos, obras públicas, combustibles y negocios vinculados con gobiernos de Morena”.

“Portacelis Gas and Oil, empresa ligada al entorno de Amílcar, importó combustible suministrado por Ikon Midstream. Las oficinas de Ikon en Houston fueron cateadas como parte de una investigación criminal estadounidense por presunto contrabando de combustibles y posibles vínculos con organizaciones criminales”, estableció

A esto –agregó--se suma una larga cadena de amigos de Andy colocados en posiciones estratégicas del gobierno, contratos millonarios y negocios alrededor del Tren Maya, Dos Bocas, el sector salud y otras obras públicas.

Recalcó que el gobierno de López Obrador fue utilizado como oficina de colocación para sus amigos y como ventanilla de negocios para su círculo más cercano.

“A estas alturas, hablar de simples coincidencias es insultar la inteligencia de los mexicanos. Todos los caminos llevan a Andy”, advirtió

CITATORIO A ANDY

Por ello, exigió a la Fiscalía General de la República citar inmediatamente a Andrés Manuel López Beltrán y abrir una investigación integral sobre sus posibles vínculos con el huachicol fiscal, el tráfico de influencias, las operaciones con recursos de procedencia ilícita y la red empresarial construida alrededor de sus amigos.

Paralelo a ello demandó a la Unidad de Inteligencia Financiera rastrear las cuentas, transferencias, contratos y operaciones de López Beltrán y de su círculo cercano.

“Si existen elementos suficientes, deben congelarse las cuentas y asegurarse los bienes involucrados. Aquí no caben más carpetas enterradas ni fiscales obedeciendo órdenes políticas”, exigió

Aseveró que la presidenta Claudia Sheinbaum también tiene que responder e informar qué sabe su gobierno sobre la revocación de la visa, si recibió información de Estados Unidos y por qué las instituciones mexicanas se han negado a investigar seriamente al hijo del expresidente.

“La presidenta debe decidir si gobierna México o administra el encubrimiento del clan López Beltrán”, insistió

Asimismo pidió a López Beltrán publicar íntegramente la notificación que recibió, explicar el origen de la riqueza que le permite llevar una vida de lujos y aclarar sus relaciones con Amílcar Olán y con todos los empresarios beneficiados durante el sexenio de su padre. No puede pedir el voto, buscar una diputación y pretender esconderse detrás del victimismo.

“Morena debe suspender cualquier candidatura a su favor. México no permitirá que utilicen una curul y el fuero constitucional como refugio frente a las investigaciones”, alertó

La revocación de la visa puede ser apenas la punta del iceberg de una investigación que alcance a la cúpula del Cártel de Morena. La pregunta ya no es si existen demasiadas señales. La pregunta es cuánto tiempo más podrá el gobierno seguir encubriéndolas.

“Todos los caminos llevan a Andy. Ahora la justicia tiene que llegar hasta él”, sentenció