Ejército asegura más de 6 mil litros de químicos para fabricar drogas sintéticas en Culiacán

Los militares lograron el aseguramiento de 6 mil 415 litros y mil 465 kilogramos de sustancias químicas, además de maquinaria empleada para procesos de producción de drogas sintéticas

El Ejército mexicano llevó a cabo una operación para localizar e inhabilitar un laboratorio clandestino y tres áreas utilizadas para almacenar sustancias químicas en distintos puntos de Culiacán, capital del estado de Sinaloa. Tras la acción, el Gabinete de Seguridad federal, detalló, en mancuerna con la Secretaría de la Defensa Nacional, que el operativo representó una afectación económica estimada en mil 935 millones de pesos para las organizaciones criminales responsables de la operación del narcolaboratorio.Los militares lograron el aseguramiento de 6 mil 415 litros y mil 465 kilogramos de sustancias químicas, además de maquinaria empleada para procesos de producción de drogas sintéticas. También fueron decomisados cinco reactores, cuatro condensadores, cuatro quemadores, cuatro tanques de gas LP y una mezcladora, equipo que evidencia la capacidad instalada en los sitios intervenidos.La Defensa subrayó que este hallazgo forma parte de la estrategia federal enfocada en afectar la infraestructura y las finanzas de los grupos criminales, apenas el pasado 27 de mayo el general secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, informó de la localización de 2 mil 214 laboratorios y áreas de concentración en Sinaloa durante la actual administración federal. En este tenor, resalta que, al 30 de junio de este año, se contabilizaban 2 mil 600 laboratorios clandestinos y áreas de concentración inhabilitados por el Ejército y la Marina, con una parte importante de estos resultados concentrada en territorio sinaloense.La dependencia evocó como otro gran golpe la localización, el 15 de junio, de 11 áreas en Culiacán y Cosalá, donde se aseguraron 8 mil 832 litros y 370 kilogramos de químicos, además de dos reactores y dos condensadores. Luego, dos días después, el 17 de junio, elementos federales realizaron otro despliegue en Mocorito, Culiacán y Cosalá, acción en la que fueron asegurados 29 mil 485 litros y 3 mil 535 kilogramos de sustancias químicas, junto con nueve reactores y 18 condensadores. La afectación económica de aquel operativo fue calculada oficialmente en 3 mil 859 millones de pesos.

Se observa el amplio despliegue de recursos humanos, vehículos asignados al Ejército y la Guardia Nacional, así como la coordinación que existe entre las unidades desplegadas (Iván Guevara Ramírez/Iván Guevara Ramírez)

Cabe señalar que los operativos de la Defensa en Sinaloa no se limitan únicamente al combate a los laboratorios, hace una semana elementos del Ejército intervinieron un inmueble ubicado en la comunidad de La Urraca, al sur de Mazatlán, emplazamiento en donde fueron decomisados 124 mil litros de gasolina presuntamente robada y almacenada en cuatro tanques situados entre los poblados El Vainillo y El Pozole. Como parte del aseguramiento también figuraron dos armas largas, nueve cargadores, 270 cartuchos útiles, tres chalecos tácticos, un tractocamión, un vehículo y dos motocicletas. En sintonía con el golpe, tres personas fueron detenidas y quedaron a disposición de las autoridades ministeriales, que deberán determinar la procedencia del combustible, las armas y los vehículos, así como la posible responsabilidad de los involucrados.Actualmente en Sinaloa la federación ha desplegado a 16 mil 440 elementos del Ejército, Guardia Nacional y Marina. A propósito, entre octubre de 2024 y junio de 2026, este refuerzo logró la detención de 2 mil 540 personas por delitos de alto impacto, así como en el aseguramiento de más de 94.5 toneladas de droga y 5 mil 900 armas de fuego.