“Retiro de visa de López Beltrán es presión política”, afirma Morena desde la Cámara

Andrés Manuel López Beltrán Andrés Manuel López Beltrán (CUARTOSCURO)

La vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy, manifestó su solidaridad con Andrés Manuel López Beltrán, compañero de proyecto y parte del movimiento de transformación de la nación, ante el retiro de su visa por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Jiménez Godoy consideró que esta decisión representa una medida de presión política que no debe normalizarse.

“No podemos normalizar decisiones opacas cuando tienen implicaciones públicas y políticas”, sostuvo. Señaló que México es un país soberano y que cualquier relación con Estados Unidos debe construirse bajo los principios de respeto mutuo, diálogo institucional y no intervención.

La legisladora afirmó que continuará respaldando a la presidenta Claudia Sheinbaum y al movimiento de transformación en la defensa de la soberanía nacional, frente a cualquier intento de intervencionismo o al uso de medidas intimidatorias contra integrantes de Morena.

“La cooperación entre México y Estados Unidos es importante, pero nunca puede significar subordinación”, enfatizó.

Finalmente, lamentó que sectores de la derecha celebren una decisión de un gobierno extranjero con el propósito de intentar dañar al movimiento de transformación.

“Es lamentable que haya quienes prefieran agacharse ante un gobierno extranjero antes que defender la soberanía de México. Desde Morena seguiremos firmes, respaldando a nuestra presidenta y defendiendo la dignidad de nuestro país”, concluyó.