Sale Morena en Defensa de “Andy”; cancelación de visa no es prueba de comisión de delito, dice

Arropa Morena a Andrés Manuel López Beltrán (Mario Jasso)

En medio de versiones sobre presuntas investigaciones contra Andrés Manuel López Beltrán, la dirigencia nacional de Morena salió en defensa de su ex secretario de Organización y aseveró que la cancelación de su visa de Estados Unidos no constituye prueba de la comisión de algún delito o irregularidad por parte del hijo del ex presidenta Andrés Manuel López Obrador.

“Lo que existe es un mensaje político dirigido a intimidar a quienes defienden con firmeza la soberanía de México”, sostuvo

Acto seguido reafirmó su “defensa de la soberanía nacional” y llamó a su militancia y a la ciudadanía a defender la patria de una campaña mediática e internacional que busca desacreditar el movimiento que encabeza Morena.

“Hacemos un llamado a nuestra militancia y a la ciudadanía a informarse y no permitir que decisiones tomadas en el extranjero sustituyan las instituciones mexicanas ni el debate del derecho político que tenemos a defender la patria sin que eso implique una campaña mediática e internacional que busque desacreditarnos”, convocó

En un posicionamiento, la dirigencia morenista encabezada por Ariadna Montiel respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum y rechazó esa medida impuesta por Estados Unidos de retirarle la visa a Andy López Beltrán al acusar que se trata del uso de instrumentos migratorios como mecanismo de injerencia política.

Recalcó que la relación entre México y Estados Unidos debe sostenerse en el respeto mutuo, la cooperación y la coordinación, pero nunca en la subordinación o las presiones en nuestra patria para incidir en la percepción o la persecución “de un proyecto político humanista que ha sabido poner límites donde antes hubo entreguismo y subordinación”.

En ese sentido y --sin mencionarlo--arremetió contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno al acusarlo de acudir a instancia extranjeras en busca de sanciones para el gobierno mexicano en un intento por evadir las investigaciones que se realizan sobre presuntos actos de corrupción en su contra.

“Se equivocan quienes desde México acuden al extranjero buscando presiones o sanciones contra sus adversarios políticos para evadir las responsabilidades sobre sus actos de corrupción que deben enfrentar ante las instituciones nacionales”, insistió en alusión al priista.

“México es un país libre, independiente y soberano. Corresponde exclusivamente al pueblo de México decidir, mediante las vías democráticas, el proyecto político y el rumbo de nuestra nación, sin tutelajes ni presiones externas”, estableció