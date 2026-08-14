México envía el tercer vuelo con ayuda humanitaria a Colombia

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que a las 06:40 horas de este viernes, 19 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, a bordo de dos aeronaves de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana, partieron de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, con destino al Aeropuerto Internacional Matecaña en Pereira, Departamento de Risaralda, con el fin de entregar ayuda humanitaria a las zonas que fueron afectadas por el terremoto que azotó la región el pasado 10 de agosto.

En este tercer envío se trasladaron 854 despensas, equivalentes a 19.5 toneladas de apoyo a las personas afectadas. Con esto, ya suman un total de 58 toneladas de ayuda humanitaria, incluidas 4 toneladas de insumos médicos.

“Con estas acciones el personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional ponen de manifiesto además de las capacidades operativas y logísticas de la Secretaría de la Defensa Nacional, que la solidaridad mexicana no conoce fronteras cuando se trata de apoyar a los países hermanos que más lo necesitan” expresó la Defensa.