Morena respalda a Andrés Manuel López Beltrán tras cancelación de visa y acusa injerencia política

Andrés Manuel López Beltrán En el documento, Morena manifestó su rechazo al uso de instrumentos migratorios como mecanismo de presión política.

Morena expresó su respaldo a Andrés Manuel López Beltrán luego de que se diera a conocer la cancelación de su visa estadounidense y aseguró que la medida tiene un trasfondo político. A través de un comunicado difundido este 14 de agosto de 2026, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido afirmó que la decisión representa un intento de injerencia en los asuntos internos de México y reiteró su defensa de la soberanía nacional.

El partido sostuvo que México es un país libre, independiente y soberano, por lo que corresponde únicamente a la ciudadanía definir, mediante los mecanismos democráticos, el rumbo político del país, sin presiones ni tutelajes provenientes del extranjero.

Morena rechaza el uso de medidas migratorias con fines políticos

En el documento, Morena manifestó su rechazo al uso de instrumentos migratorios como mecanismo de presión política y señaló que la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán no constituye una prueba de la comisión de algún delito o irregularidad.

El partido retomó lo expresado horas antes por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien calificó la medida como un mensaje político dirigido contra personas identificadas con el movimiento de la Cuarta Transformación y afirmó que este tipo de decisiones buscan intimidar a quienes defienden la soberanía nacional.

Piden una relación de respeto entre México y Estados Unidos

Morena afirmó que la relación bilateral entre México y Estados Unidos debe mantenerse sobre las bases del respeto mutuo, la cooperación y la coordinación, pero rechazó cualquier forma de subordinación o presión externa que pueda influir en la vida política del país.

Asimismo, señaló que México ha establecido límites frente a decisiones que, a su juicio, podrían afectar la autonomía nacional y reiteró que las diferencias entre ambos gobiernos deben resolverse mediante el diálogo institucional.

Morena llama a no sustituir a las instituciones mexicanas

En el comunicado, el partido hizo un llamado a su militancia y a la ciudadanía a mantenerse informada y a no permitir que decisiones tomadas en el extranjero sustituyan el funcionamiento de las instituciones mexicanas ni el debate político interno.

Finalmente, Morena sostuvo que quienes buscan sanciones o presiones desde el exterior contra adversarios políticos se equivocan, al considerar que cualquier investigación o eventual responsabilidad por actos de corrupción debe ser atendida por las autoridades e instituciones nacionales.