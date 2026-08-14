Más de 271 mil mexicanos han sido repatriados desde el inicio del gobierno de Trump

El Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes (Rogelio Morales Ponce)

El Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes, informó que México ha realizado 271 mil 193 repatriaciones desde Estados Unidos a partir del inicio de la segunda administración del Presidente Donald Trump.

Detalló que de este total de expulsiones, 171 mil 508 ocurrieron por vía terrestre y 99 mil 685 por vía aérea, en el marco de la Estrategia Nacional de Repatriación ‘México te abraza’.

El funcionario afirmó que el 95 % de los repatriados son originarios de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Puebla y Estado de México.

Destacó que se realizó un ajuste en las políticas de las estaciones migratorias y ahora aplica un límite máximo de 36 horas de permanencia y mantiene supervisiones permanentes y aleatorias, como parte de las medidas para evitar abusos y nuevos episodios como el incendio de 2023 en una estación de Ciudad Juárez.

Aseguró que las instalaciones operan bajo un “principio de no repetición”, con protocolos de protección civil y derechos humanos.

Explicó que la restricción de 36 horas deriva de un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en marzo de 2023 declaró inconstitucionales los plazos de 15 y hasta 60 días hábiles previstos en la Ley de Migración para alojar a extranjeros.

La Primera Sala estableció entonces que, una vez transcurridas las 36 horas, quienes continúen sujetos a un procedimiento migratorio deben seguirlo en libertad y contar con una defensa adecuada, al considerar que una retención mayor contraviene el límite constitucional para privaciones de libertad por razones administrativas.