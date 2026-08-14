Guanajuato y Oaxaca cierran examen de control con asistencia de mil 611 aspirantes

Examen de control UNAM en León Guanajuato (Adolfo López Sánchez)

Durante dos días, León y Oaxaca fueron escenario del Examen de Control Presencial de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una nueva evaluación con la que la institución busca verificar los resultados del proceso de ingreso a licenciatura 2026. Entre ambas sedes participaron 2 mil 611 aspirantes: mil 717 en León y 894 en Oaxaca.

En Guanajuato, la jornada tuvo como punto de encuentro el Hotel Real de Minas Poliforum, donde jóvenes de distintas partes del estado y de otras entidades volvieron a sentarse frente a una computadora para presentar una prueba que, para muchos, representaba la posibilidad de mantener su lugar o conseguir una nueva oportunidad dentro de la Universidad.

Dos días de examen en León Guanajuato

La aplicación en León se desarrolló durante dos jornadas y estuvo dividida en cuatro turnos.

El primer día, en el turno inicial, fueron convocados 736 aspirantes, pero finalmente acudieron 501. Dentro del Salón Presidente del Hotel Real de Minas Poliforum se instalaron largas filas de mesas con computadoras para realizar la evaluación digital, bajo la supervisión de personal de la UNAM.

Para el segundo día, en el primer turno acudieron 456 jóvenes. La Universidad no desglosó la asistencia correspondiente a los dos turnos restantes de esa jornada, pero al cierre de las aplicaciones informó que en León participaron en total mil 717 aspirantes.

A diferencia de lo que se pudo observar durante el primer día, en algunas de los turnos hubo espacios y computadoras que permanecieron sin utilizar debido a la ausencia de parte de los jóvenes convocados.

La evaluación estuvo integrada por 120 reactivos y se realizó mediante dispositivos sin conexión a internet, con supervisión presencial durante todo el examen.

Sin incidencias

Salvador Andrade Ortiz, director de la ENES León, destacó el respaldo recibido para llevar a cabo la aplicación y agradeció al Gobierno de Guanajuato y a la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez.

El funcionario señaló que no se registraron incidencias durante las jornadas y que los filtros establecidos para la aplicación funcionaron.

Explicó además que la numeralia de cada turno estaba siendo integrada y que un notario acompañaba el proceso para realizar el cierre de las actas correspondientes.

Sobre los resultados, Andrade Ortiz señaló que la Universidad deberá publicarlos a más tardar el 30 de agosto, debido a que el nuevo ciclo escolar comenzará el 31 de agosto.

“Los resultados tienen que salir a más tardar El 30 de agosto porque el 31 iniciamos las clases, entonces de ahí para el atrás 29, 28, 22 o 26 y así, pero a más tardar el 30 de agosto estarán los resultados de examen... y esperamos recibir a los miles de estudiantes acá en el enés León”, comentó.

Oaxaca

Mientras León concentró sus actividades durante dos días, en Oaxaca la aplicación del Examen de Control Presencial se desarrolló en tres turnos.

En esa sede participaron 894 jóvenes registrados, quienes también resolvieron una prueba de 120 reactivos en formato digital, mediante una tableta sin conexión a internet y con supervisión presencial.

Faltan dos sedes por aplicar examen control

El proceso de revisión todavía no termina. El Examen de Control Presencial continuará el domingo 16 de agosto en Tijuana, Baja California, con dos turnos.

Después, los días 17, 18 y 19 de agosto, la evaluación se realizará en la Ciudad de México, donde habrá tres turnos cada día.

La UNAM mantiene habilitado el portal “Tu Sitio” para que las y los aspirantes puedan generar su cita hasta un día antes de la fecha en que les corresponda presentar el examen.