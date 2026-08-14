Y con “Andy”… la lista crece: a estos líderes morenistas EU ya les quitó la visa, ¿de qué se les señala?

Terremoto morenista Tres prominentes figuras de la 4T han confirmado un retiro de sus visas por parte de Estados Unidos. (Cuartoscuro)

Sacudida política en México. La revocación de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy” e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo convirtió en el tercer personaje de alto perfil ligado a Morena que confirma públicamente haber perdido el permiso para ingresar a Estados Unidos durante la administración de Donald Trump.

El propio López Beltrán dio a conocer la medida mediante una carta dirigida al mandatario estadounidense, en la que aseguró que los secretarios Marco Rubio y Christopher Landau ordenaron retirarle la visa por motivos políticos y negó haber cometido algún acto ilícito.

El caso se suma a los de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y el de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, quienes son los únicos casos confirmados de morenistas prominentes que han perdido su visa para acceder a la Unión Americana, pese a que hay otro puñado de obradoristas acusados de lo mismo.

Andrés Manuel López Beltrán: ¿qué dice en su carta?

El exsecretario de Organización de Morena, que aspira por contender po una diputación federal en 2027, difundió una carta pública en la que afirmó que, con fines políticos o más bien “politiquería”, funcionarios del Departamento de Estado ordenaron la cancelación de su visa para ingresar a Estados Unidos.

En el documento sostuvo que la decisión carece de fundamento legal, rechazó cualquier vínculo con actividades delictivas y pidió al presidente Donald Trump aclarar si estaba enterado de la determinación.

Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha hecho públicos los motivos específicos de la revocación.

🇺🇸 👆 Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, señaló a EU de retirarle la visa y cuestionó la decisión del gobierno del presidente Donald Trump.



🇲🇽 ✍️ En una carta dirigida al mandatario estadounidense, fechada este 13 de agosto en Teapa,… pic.twitter.com/y1sNrPWvFm — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) August 14, 2026

El caso Marina del Pilar Ávila... ¿quiere colaborar con EU?

La gobernadora de Baja California confirmó que el gobierno de Estados Unidos revocó tanto su visa como la de su esposo, Carlos Torres.

Washington no informó oficialmente las razones de la medida. La mandataria estatal ha sostenido públicamente que no enfrenta investigaciones en México ni en Estados Unidos y ha señalado que buscará aclarar su situación por las vías diplomáticas correspondientes.

Sin embargo, se han revelado distintos audios, confirmados por la propia gobernadora, en los que Del Pilar busca colaborar con autoridades del vecino del norte.

Rubén Rocha Moya y las narcoacusaciones en su contra

El gobernador con licencia de Sinaloa, acusado de colaborar con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. también figura entre los políticos morenistas a quienes les fue retirada la visa estadounidense.

La referida decisión ocurrió en medio del endurecimiento de las investigaciones que autoridades estadounidenses mantienen sobre presuntos vínculos entre funcionarios sinaloenses y el Cártel de Sinaloa.

En una acusación presentada ante una corte federal de Nueva York, fiscales estadounidenses señalaron a Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración de Sinaloa, de presuntamente operar políticamente para esa organización criminal y administrar recursos públicos en beneficio del grupo delictivo.

Díaz Vega permanece sujeto a un proceso penal en Estados Unidos. Diversos periodistas especializados han señalado que coopera con las autoridades estadounidenses, aunque esa versión no ha sido confirmada oficialmente.

Rocha Moya, quien es solicitado por la justicia estadounidense por sus presuntos vínculos con el narco, pidió licencia en el cargo el pasado 2 de mayo, para luego mantener un perfil discreto desde entonces.

Gobernador señalado CULIACÁN, SINALOA, 19MAYO2026.- Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario de Gobierno en la administración de Rubén Rocha Moya y actual senador de la República por Morena, fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico y posesión de armas de alto poder. La imputación, que se suma a las investigaciones internacionales contra el propio gobernador con licencia, ha intensificado la crisis política en Sinaloa. Mientras medios nacionales difundieron versiones sobre una supuesta detención en California, Inzunza negó cualquier contacto con autoridades extranjeras y aseguró permanecer en la entidad, defendiendo su inocencia en redes sociales. Su ausencia en la Comisión Permanente del Senado ha generado críticas de empresarios y opositores, quienes cuestionan la falta de transparencia del legislador. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO COM (José Betanzos Zárate )

Estados Unidos endurece su estrategia contra los cárteles

La cancelación de visas acontece en un contexto de mayor presión de la administración de Donald Trump contra organizaciones criminales mexicanas.

En fechas recientes, el Departamento de Estado informó que había revocado visas a decenas de personas por presuntos nexos con cárteles mexicanos.

Además, Trump ha reiterado que su gobierno ampliará las acciones contra el narcotráfico y aseguró que, tras reforzar las operaciones marítimas, Estados Unidos también combatirá a los cárteles “por tierra” en conjunto con naciones aliadas de la región.

PAN y PRI exigen investigaciones tras la cancelación de la visa

Tras darse a conocer la cancelación de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador aparece mencionado en un testimonio incorporado a una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionada con una presunta red de huachicol fiscal que habría operado desde las aduanas.

El líder panista sostuvo que las autoridades mexicanas deben esclarecer los señalamientos y pidió que las investigaciones avancen sin distinción de cargos o filiaciones políticas.

Por su parte, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, señaló que la revocación de la visa representa un hecho de interés público que debe ser acompañado por investigaciones transparentes tanto en México como en Estados Unidos.

El dirigente priista sostuvo que, si existen elementos que vinculen a servidores públicos o dirigentes políticos con actividades ilícitas, las autoridades competentes deben presentar las pruebas correspondientes y, en su caso, proceder conforme a derecho, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

Alito Morena acusa presuntos vínculos de Morena con grupos criminales

¿Hay otros morenistas investigados por nexos con el crimen organizado?

Además de los casos confirmados públicamente por sus propios protagonistas, diversos medios de comunicación y periodistas han publicado versiones sobre otros políticos y funcionarios vinculados a Morena que presuntamente habrían perdido su visa estadounidense.

Entre los nombres que han sido mencionados en distintas publicaciones figuran el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño; el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya; la presidenta estatal de Morena en Chihuahua, Myrna Brighite Granados de la Rosa; la diputada federal Hilda Araceli Brown Figueroa; los alcaldes José Luis Dagnino López (San Felipe, Baja California), César Iván Sandoval Gámez (San Luis Río Colorado, Sonora), Norma Alicia Bustamante Martínez (Mexicali) y Juan Francisco Gim Nogales (Nogales, Sonora), así como el exalcalde de Puerto Peñasco, Óscar Eduardo Castro Castro, el excoordinador de Proyectos Estratégicos de Tijuana, Carlos Torres Torres, y el exdirector de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Alex Tonatiuh Márquez Hernández.

Hasta el momento, ninguno de estos casos ha sido confirmado oficialmente por el gobierno de Estados Unidos y, en la mayoría de ellos, los propios señalados tampoco han reconocido públicamente una revocación de visa.