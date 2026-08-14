Se burla Alito del “lloriqueo” de Andy tras revocación de Visa; “vas a caer”, le advierte

Alejandro “Alito” Moreno pidió explicaciones a Andy de sus relaciones sobre negocios millonarios (Graciela López Herrera)

El dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas, se burló del “lloriqueo” de Andy López Beltrán, tras la cancelación de su visa de Estados Unidos y le advirtió que “va a caer” pues su “narco apellido no le hace intocable”.

“Andy, Estados Unidos ya te revocó la visa y ahora sales a lloriquear, acusando motivos políticos y comparando la decisión con prácticas hitlerianas. ¡Estás viendo y no ves! Las investigaciones les están alcanzando y ustedes siguen creyendo que su narcoapellido los hace intocables”, estableció

En un mensaje en sus redes sociales, el dirigente tricolor aseguró que sus denuncias ante instancias internacionales y de Estados Unidos están dando resultados, y consideró que esa esa la causa de los ataques y persecución del gobierno de Morena en su contra.

Alito Moreno cuestionó que el hijo del ex presidente López Obrador tenga el descaro de exigirle explicaciones al gobierno de Estados Unidos y pedirle al Presidente Donald Trump que destituya al Secretario de Estado Marco Rubio y al subsecretario Christopher Landau.

“ ¿Con qué autoridad moral pides explicaciones cuando MORENA ha sido la tapadera de criminales y narcopolíticos? Mejor empieza por dar explicaciones tú. Habla de tus relaciones, tus negocios, tu corrupción, tus lujos, tu clan y de cada señalamiento público que rodea a tu grupo político por sus vínculos con los cárteles del crimen organizado. Deja de esconderte detrás del apellido de tu papi y de hacerte la víctima cuando llegan las preguntas y acciones incómodas”, fustigó

El dirigente del PRI respaldó esta determinación al argumentar que Estados Unidos tomó esa decisión en medio de serios cuestionamientos sobre la confianza en las autoridades mexicanas y hay razones de fondo que no se pueden ignorar.

“Desde México reconocemos la firmeza del Presidente Donald Trump, del Secretario de Estado Marco Rubio, así como el trabajo diplomático de Christopher Landau, quienes han defendido con claridad los intereses del hemisferio, la democracia y la libertad y han exigido resultados en el combate a los cárteles del crimen organizado”.

Sostuvo que México necesita una relación sólida con Estados Unidos, basada en cooperación, resultados y confianza entre instituciones y añadió que el gobierno de MORENA debe entender que la confianza internacional se gana con hechos, combatiendo a los criminales y respondiendo ante cualquier señalamiento sobre protección o complicidad con quienes han operado con impunidad.

Alejandro Moreno, se dirigió nuevamente hacia López Beltrán y le recriminó que “ustedes se acostumbraron al poder, a la protección y a creer que podían hacer lo que quisieran sin enfrentar consecuencias. ¡Se sentían una familia real y acabaron siendo una pandilla de rateros!

Por eso –agregó--les molesta tanto cuando fuera de México encuentran autoridades a las que no pueden controlar, corromper o cooptar”.

Le recordó que el apellido López Obrador no le da impunidad en el mundo ni le extiende certificados de honestidad.

“Podrás patalear, insultar, reclamar y mandar todas las cartas que quieras. Las preguntas siguen ahí y las van a tener que responder. La justicia puede tardar, Andy, pero ya estás viendo y viviendo que las fronteras de la impunidad empiezan a cerrarse en tu cara”.

“Y sí, Andy, tu papi también tendrá que rendir cuentas por todos los señalamientos que existan sobre posibles pactos con los cárteles del crimen organizado. Esas acusaciones son demasiado graves para ignorarlas y tendrán que investigarse hasta llegar a la verdad. Quienes hayan entregado instituciones, territorios y la tranquilidad de nuestro pueblo a cambio de poder o impunidad tendrán que asumir las consecuencias y responder ante la ley”, advirtió